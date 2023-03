El Barça Voleibol cau a quarts de final d’una Copa on Sòria viu una setmana màgica

El Barça Voleibol s’acomiada de la Copa del Rei havent lluitat fins a l’últim instant El conjunt dirigit per Fredinson Mosquera va caure eliminat dijous de la Copa davant el campió de 2022

El Barça Voleibol s’acomiada de la Copa del Rei havent lluitat fins l’últim instant. El conjunt dirigit per Fredinson Mosquera va caure eliminat dijous de la Copa davant el campió de 2022 i un dels principals candidats al títol, el Melilla Sport Capital, per 3 sets a 1. Tot va tenir lloc en una setmana màgica per a la ciutat de Soria, que va veure com el conjunt amfitrió, Río Duero Soria, donava continuïtat a una gran temporada i conqueria la Copa del Rei.

L’equip blaugrana va ser l’encarregat d’obrir la competició la tarda de dijous davant el Melilla. Va ser un matx parell fins al quart període, on, exhausts per l’esforç dut a terme durant el partit, el Barça Voleibol es va venir avall i Melilla va acabar amb el somni blaugrana de seguir avançant en la Copa del Rei.

Río Duero Soria s’enduu la Copa en una setmana màgica

Río Duero Soria, l’equip amfitrió de la competició, arribava a l’esdeveniment en un gran moment de forma. Dijous, el conjunt local tancava la jornada de competició davant Unicaja Costa de Almería, al qual superava per 3-0 i amb un segon set on passava per sobre del seu rival (25-10).

Dissabte, els jugadors d’Alberto Toribio, responsable del programa d’Alt Rendiment Català de la Federació Catalana de Voleibol durant 10 anys abans de marxar a Soria, rebien a Melilla. Sortint a la pista amb l’escalf d’una afició entregada, Río Duero Soria va posar la sisena marxa per endur-se per 0-3 el matx i plantar-se a la final davant Pamesa Teruel Voleibol, que superava contra pronòstic al líder de la competició, CV Guaguas.

Precisament, a la gran final, Río Duero Soria va encaixar l’únic set en tota la competició, enduent-se el partit per 1-3. Juan Pablo Moreno, autor de 27 punts al llarg de tot el matx, va ser escollit MVP de la Copa del Rei.

Fins a 12 joves jugadors dels diferents equips que han participat a la Copa del Rei han estat formats a Blume per Alberto Toribio, el que suposa un nou èxit del voleibol català que segueix en escena del panorama del voleibol espanyol jugant un paper rellevant en quant a la formació de nous talents.