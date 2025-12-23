Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ATLETISME

El Barça guanya el sub 20 masculí i obté bronze al femení

Campionat d’Espanya sub 20 de clubs d'atletisme

Campionat d’Espanya sub 20 de clubs d'atletisme / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

El FC Barcelona sub 20 masculí va aconseguir la victòria al Campionat d’Espanya sub 20 de clubs, mentre que l’equip femení aconseguia el bronze, en una tarda a Ourense de gran èxit pel grup blaugrana. Molt bona competència de tots els atletes culers, demostrant un cop més el gran potencial dels darrers anys, que el fan pujar a l’esglaó més alt del podi.

L’equip masculí va aconseguir la victòria amb 80 punts, per sobre de Cuevas de Nerja i Playas de Castellón. A l’equip blaugrana va destacar la victòria d’Alejandro Muñoz a l’alçada amb 2.04 m. A l’equip femení, bronze amb 63,5 punts, victòria de Coralí Jou als 800 m amb 2:15:03, segona posició de Julia Maroto als 1.500 m amb 4:30:92, així com de Júlia Lahosa als 3.000 m amb 10:28:52 i de Nerea López al pes amb 12.86 m.

D’aquesta manera, a banda de l’or masculí i el bronze femení, l’equip blaugrana marxa d’Ourense amb un rècord d’Espanya sub 20 femení al 4×400 m i un rècord de Catalunya sub 20 masculí al 4×400 m.

