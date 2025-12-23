ATLETISME
El Barça guanya el sub 20 masculí i obté bronze al femení
El FC Barcelona sub 20 masculí va aconseguir la victòria al Campionat d’Espanya sub 20 de clubs, mentre que l’equip femení aconseguia el bronze, en una tarda a Ourense de gran èxit pel grup blaugrana. Molt bona competència de tots els atletes culers, demostrant un cop més el gran potencial dels darrers anys, que el fan pujar a l’esglaó més alt del podi.
L’equip masculí va aconseguir la victòria amb 80 punts, per sobre de Cuevas de Nerja i Playas de Castellón. A l’equip blaugrana va destacar la victòria d’Alejandro Muñoz a l’alçada amb 2.04 m. A l’equip femení, bronze amb 63,5 punts, victòria de Coralí Jou als 800 m amb 2:15:03, segona posició de Julia Maroto als 1.500 m amb 4:30:92, així com de Júlia Lahosa als 3.000 m amb 10:28:52 i de Nerea López al pes amb 12.86 m.
D’aquesta manera, a banda de l’or masculí i el bronze femení, l’equip blaugrana marxa d’Ourense amb un rècord d’Espanya sub 20 femení al 4×400 m i un rècord de Catalunya sub 20 masculí al 4×400 m.
- Manolo Lama, sobre Lamine Yamal: 'Si lo que ha hecho lo hace Vinicius, hoy le pegamos
- El Bayern tiene a un nuevo Kimmich: 'Es el jugador más rápido que he visto en mi vida
- Álvaro Cortés, un argumento sólido para no fichar un central
- Flick quiere fichar un defensa, pero las opciones por ahora no convencen al Barça
- El pastel televisivo de los equipos de Primera sufre un recorte
- Comprobar Lotería de Navidad 2025, última hora en directo: números premiados y lista de pedrea
- Rosell conoció a Negreria, pero da 5 motivos para desmontar el caso
- Lo que no se vio del Villarreal - Barça: reencuentros emotivos, un retraso de urgencia y el De Jong más capitán