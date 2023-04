El Barça CVB campió de Superlliga Femenina 2

L’equip blaugrana es fa amb el títol de la categoria de plata i, a més, aconsegueix plaça per estar a la Lliga Iberdrola l’any vinent El Barça CVB no ha perdut cap partit de la fase d'ascens a Lliga Iberdrola

El Barça CVB recupera la posició de privilegi perduda la temporada pasada. L’equip d’Adrian Fiorenza, que portava una campanya a Superlliga Femenina 2, va obtenir dissabte l’ascens a la màxima categoria del voleibol espanyol femení de forma directa després d’arribar a la final de la fase d’ascens.

A més, per arrodonir una gran temporada, el conjunt blaugrana va fer-se amb el títol de campió de Superlliga Femenina 2. L’últim cop que ’equip va ascendir a la Lliga Iberdrola va ser la temporada 2020-21.

El conjunt blaugrana volia culminar un cap de setmana rodó després d’acabar els dos partits de la fase de grups de la fase d’ascens amb ple de victòries. Dissabte a la tarda era el torn de les semifinals, i va enfrontar-se a un conegut com el MCR Premià de Dalt. En un partit on els tantejos dels sets van ser igualats, petits detalls van inclinar el matx de cara de les blaugranes, que van posar el 3-0 en l’electrònic i, d’aquesta forma, s’assegurava una plaça a la Lliga Iberdrola per la temporada 2023- 2024, dos anys després d’abandonar l’elit del voleibol espanyol. Un cop assolit l’ascens, les blaugrana volien, ja de pas, fer-se amb el títol de campions de Superlliga Femenina 2, on primer haurien de superar l’equip amfitrió, el Santa Cruz Cuesta Piedra.

El bloc d’Adrián Fiorenza es va mostrar intractable en el centre de la xarxa per a dominar el primer set. Les accions de Meriyén Serrano catapultaven a les catalanes per fer-se amb la primera mànega. Les opcions canàries del segon set es van dissipar amb l’encert barceloní, que, a més, va concretar les seves accions d’atac en el tercer i definitiu parcial per fer-se amb el triomf a la competició. D’aquesta forma, el Barça CVB va tancar un cap de setmana rodó, amb un ple de victòries i cap set en contra.

Una temporada rodona

En un grup a Superlliga Femenina 2 on el nivell dels equips ha estat molt elevat durant tota la temporada, el Barça CVB ha destacat per sobre de la resta a base de l’eficàcia mostrada a la pista. El conjunt dirigit per Adrián Fiorenza, que ha disputat 22 partits de lliga regular, ha sumat els 3 punts en cadascun d’ells, establint la màxima puntuació possible dins d’aquesta fase de la competició. El Barça CVB també s’ha estrenat com a campió de la Copa Princesa durant el transcurs d’aquesta temporada, ja que va superar per 3-1 a Melilla Sport Capital a la setzena edició de la competició, celebrada el passat gener a La Corunya.