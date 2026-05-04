Barberà Rookies, campiones de la lliga estatal femenina
Les Barberà Rookies s’han proclamat campiones de la lliga estatal femenina de futbol americà, la LNFA Femenina, després de superar les València Firebats per 25-19 en una final molt intensa que es va haver de decidir a la pròrroga, disputada aquest diumenge 3 de maig al CampOval de Picanya (València).
El duel va ser molt equilibrat i d’alt nivell competitiu, amb alternatives constants al marcador. Les Firebats van colpejar primer amb un “touchdown” inicial de Dolores Nsue, una de les jugadores més destacades, però les catalanes van respondre amb una anotació de Sabrina Marques. L’intercanvi de cops va continuar durant la primera meitat, amb les valencianes tornant-se a avançar i ampliant distàncies amb el punt extra, abans que les Rookies igualessin el partit (13-13) just abans del descans, novament amb Sabrina Marques com a protagonista.
A la represa, una gran passada de Natalia Álvarez a Paula Martínez va tornar a situar les Firebats per davant (13-19), i les valencianes van acaronar la victòria durant bona part del tram final. Tot i això, les Rookies, invictes durant tot el campionat, van demostrar el seu caràcter competitiu i van forçar la pròrroga amb un “touchdown” d’Alba Izquierdo en l’últim sospir (19-19).
En el temps extra, les Firebats no van poder aprofitar la seva primera possessió. Una recuperació defensiva de les catalanes va ser determinant i, en l’atac posterior, Mònica Rafecas va connectar amb Alba Izquierdo per anotar el “touchdown” decisiu que va donar el títol a les Rookies. Alba Izquierdo va ser designada MVP d’una final que confirma el domini de l’equip de Barberà del Vallès, que suma el seu onzè títol en aquesta competició.
Els Dracs, subcampions de la LNFA
En la lliga estatal masculina, els Badalona Dracs també van disputar la final contra els Black Demons de Las Rozas, en aquest cas amb victòria dels madrilenys per 27-13. Els badalonins, per segon any consecutiu, es van haver de conformar amb el subcampionat.
