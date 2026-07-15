Badalona acull la gran final del Campionat de Catalunya 2026
Les vuit millors parelles de les categories femenina i masculina lluitaran aquest cap de setmana pels títols catalans a la platja del Coco
La platja del Coco de Badalona tornarà a convertir-se aquest cap de setmana, 18 i 19 de juliol, en l’epicentre del vòlei platja català amb la disputa de la gran final del Campionat de Catalunya 2026.
La cita, presentada oficialment aquest dimarts a l’Ajuntament de Badalona amb la presència del regidor adjunt d’Esports, Juan Portillo, i de la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, reunirà les vuit millors parelles de les categories femenina i masculina del rànquing català. En el quadre femení, les vigents campiones Kadri Puri i Erika Kliokmanaite buscaran revalidar el títol aconseguit la temporada passada en una fase final que es presenta molt igualada.
Per la seva banda, en categoria masculina, Manu Nieto i Eric Estalella afrontaran el mateix repte després d’imposar-se en l’edició del 2025. La presència dels principals noms del circuit augura una jornada final d’alt nivell, en què qualsevol detall pot acabar marcant la diferència. L’activitat començarà dissabte al matí amb les primeres eliminatòries, que es disputaran simultàniament en dues pistes. A partir de la tarda, tota la competició es traslladarà a la pista central. L’accés serà gratuït durant tot el cap de setmana, de manera que els aficionats podran gaudir en directe del millor vòlei platja en un entorn privilegiat davant del mar. La jornada de diumenge decidirà els nous campions de Catalunya. La final femenina es disputarà a les 18.00 hores, mentre que la masculina començarà a les 19.00 hores.
A més de poder-se seguir en directe des de la platja del Coco, totes dues finals es retransmetran per Esport3. La cita de Badalona posarà el punt final al Campionat de Catalunya de Vòlei Platja 2026, que durant els últims mesos ha recorregut diferents municipis de Catalunya, com ara la platja de l’Arrabassada de Tarragona, la de l’Adarró de Vilanova i la Geltrú o les pistes del CEM Vall d’Hebron, abans d’arribar a la seva prova definitiva. Amb els títols en joc i els millors especialistes del panorama català sobre la sorra, el cap de setmana reunirà tots els ingredients per oferir un gran espectacle esportiu i coronar els nous campions de Catalunya.
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