Arriben els Campionats de Catalunya Absoluts i Promeses 2025-2026 / UFEC

La Federació Catalana de Boxa Amateur ha presentat els Campionats de Catalunya Absoluts i Promeses 2025-2026, una de les cites més destacades del calendari competitiu. La competició, que es disputarà tant en categoria masculina com femenina, inclourà diferents franges d’edat: júniors (15-16 anys), joves (17-18 anys) i elits (a partir de 19 anys), garantint així la participació de boxejadors i boxejadores en totes les etapes formatives i competitives.

Els campionats es dividiran entre categories d’absoluts i promeses segons l’experiència dels participants, amb el llindar fixat en els 10 combats. A més, el Campionat de Promeses es subdividirà en nivells debutant i intermedi per adaptar-se al recorregut esportiu de cada boxejador. Les eliminatòries i finals estan previstes per als dies 2, 3, 30 i 31 de maig de 2026, consolidant aquesta competició com un punt de referència per al desenvolupament i la projecció de la boxa catalana.

