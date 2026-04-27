ESPORT CATALÀ
Arriben els Campionats de Catalunya Absoluts i Promeses 2025-2026
UFEC
La Federació Catalana de Boxa Amateur ha presentat els Campionats de Catalunya Absoluts i Promeses 2025-2026, una de les cites més destacades del calendari competitiu. La competició, que es disputarà tant en categoria masculina com femenina, inclourà diferents franges d’edat: júniors (15-16 anys), joves (17-18 anys) i elits (a partir de 19 anys), garantint així la participació de boxejadors i boxejadores en totes les etapes formatives i competitives.
Els campionats es dividiran entre categories d’absoluts i promeses segons l’experiència dels participants, amb el llindar fixat en els 10 combats. A més, el Campionat de Promeses es subdividirà en nivells debutant i intermedi per adaptar-se al recorregut esportiu de cada boxejador. Les eliminatòries i finals estan previstes per als dies 2, 3, 30 i 31 de maig de 2026, consolidant aquesta competició com un punt de referència per al desenvolupament i la projecció de la boxa catalana.
- Terry, leyenda del Chelsea, se teme lo peor: 'Probablemente tengamos que vender a nuestras estrellas. Siento mucha rabia
- El Barça, dispuesto a vender... con condiciones
- Extraña demanda del Madrid contra LaLiga por el protocolo contra la discriminación, acoso y violencia en el fútbol
- Dos estrellas, en peligro: Luis Enrique prepara 100 'kilos' por Diomandé
- El Atlético confirma la lesión muscular de Pablo Barrios
- Jan Virgili sigue mejorando su currículum
- Preocupa Julián Álvarez: la estrella del Atlético, entre algodones
- Araujo no se plantea salir del Barcelona