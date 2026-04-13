Arrenca la XXII edició del Circuit Català amb el repte de batre tots els rècords
Els taulers d’escacs tornen a ser els grans protagonistes del territori perquè el pròxim 1 de maig arrenca oficialment la XXII edició del Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs, una cita que ja s’ha consolidat com una de les més prestigioses i esperades del calendari mundial. Durant cinc mesos intensos, de maig a setembre, Catalunya es transformarà en l'escenari de referència per a escaquistes d'arreu del món.
Aquest 2026, el Circuit no només pretén mantenir el seu prestigi, sinó superar tots els seus propis límits amb una visió de conjunt. El Circuit Català és molt més que una suma de tornejos; és un gran ecosistema que s’estén per tot el país i que enguany s’ha fixat un objectiu global sense precedents: arribar a la xifra dels 5.000 participants en el còmput total de les seves proves.
Dins d'aquest ambiciós desplegament, l’Open de Sants – Ciutat de Barcelona, com a prova insígnia i cita més multitudinària del calendari, té el repte específic de superar la barrera dels 800 participants. Amb aquesta fita, tant el torneig de Sants com el conjunt del Circuit es consoliden definitivament com les competicions obertes amb més poder de convocatòria i qualitat de tota Europa.
Aquest objectiu reflecteix el creixement imparable d'un projecte que combina la presència de Grans Mestres Internacionals amb la d’esportistes emergents i aficionats que busquen posar a prova el seu nivell en un entorn professional.
"L'esport, i molt especialment els escacs, són veritables entorns de pau i convivència. Més enllà del complex mapa geopolític i dels conflictes bèl•lics actuals, el tauler s'erigeix com un espai de respecte mutu on l'únic llenguatge universal és el moviment de les peces. Volem que el Circuit sigui, per damunt de tot, un espai de concòrdia on Catalunya aculli el món amb la mà estesa”, ha afirmat David Ayza, director del Circuit i Secretari General de la Federació Catalana d’Escacs.
