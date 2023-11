Arrenca amb gran participació una nova edició de la Lliga d’Hivern de vòlei platja

Tornava amb força una de les moltes competicions organitzades per la Federació Catalana de Voleibol. Un any més, la Lliga d’Hivern de vòlei platja es presentava en societat amb la primera prova de categoria sènior, celebrada aquest passat dissabte al Centre Municipal de Tennis de la Vall d’Hebron amb un gran nombre d’inscrits.

La competició, dissenyada per a tots aquells esportistes de vòlei platja que desitgen competir fora dels mesos estivals, és un reclam per a tots els amants del vòlei platja que, a més, poden seguir sumant punts pel rànquing català. Un total de 80 parelles van participar en la primera prova de la Lliga d’Hivern de Vòlei Platja que organitza l’ens federatiu. En categoria femenina es van inscriure un total de trenta parelles, de les quals dotze competien a Primera Divisió i dotze a Segona Divisió.

Més nombrosa va ser la inscripció en categoria masculina, que comptava amb 50 parelles participants, de les quals dotze van participar a Primera Divisió, vint-i-quatre a Segona Divisió i quinze a Tercera Divisió. A diferència de la Primera Divisió, les altres categories varen tenir més d’una parella guanyada, repartides en diversos grups. La gran final femenina la van disputar les guanyadores de la prova, Erika Kliokmanaite i Jana Selent, que es van enfrontar a la parella formada per Danieke Prins i Celine Collete. En un partit ajustat, la jugadora lituana i l’alemanya varen haver de remuntar per tal d’apoderar-se del títol de campiones de la primera prova de la Lliga d’Hivern de Primera Divisió. Arribat el moment més important del partit, el desempat, Kliokmanaite i Selent varen aportar la seva experiència a la sorra per finalitzar el matx amb un 10-15 final. En la branca masculina, Hèctor Gallardo i Sergio Gala posaven a prova a Manuel Nieto i Eric Estalella, qui varen mostrar temprança suficient durant tota la jornada per endurse la victòria final per 2-0.

A Segona Divisió, en categoria masculina, va haver-hi tres campions diferents: la parella formada per Conrad Rovira i Fabrizio Alborghetti; la d’Arttu Perelló i Denys Tovstokoryy i la de Guillem Seoane i Jaume Sagrera. Les tres parelles, en cas de jugar en la següent prova, obtindran una ‘wild card’ per competir a Primera Divisió.

En categoria femenina, Laura Esparré i Vanesa Bolo, juntament amb Mar Saló i Virginia Carmona varen coronar-se com a campiones de la primera prova de la Lliga d’Hivern. La jornada sabatina finalitzava amb la coronació de les tres parelles que jugaven a Tercera Divisió, als quals se’ls va assignar el torn de tarda. Ryan Hamilton i Carlos Gómez; Ferran i Eduard Barrull i, Javier Bailly i Sergio Martorell varen endur-se la victòria final i sumaven així els primers punts catalans de la temporada de vòlei platja.

La segona prova sènior tindrà lloc el segon cap de setmana de desembre, concretament el dissabte 9 de desembre. D’altra banda, aquest mateix dissabte serà el torn de les categories mixtes i de menors, que obriran la competició en les seves respectives classes.