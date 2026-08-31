Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - Rayo VallecanoMessi selección argentinaMensaje Barça MessiPalmarés Messi ArgentinaGrecia - EspañaAlcaraz - SafiullinDónde ver US OpenCasadó BetisBarcelona - TenerifeGabriel JesusGabriel JesúsMourinhoPróximo partido Real MadridClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 10 Vuelta a EspañaPerfil Gabriel JesúsPichichi LaLigaUTMB DirectoMercado FichajesFernando TorresGuardiolaAlcarazMiguel Indurain hijoAdama TraoréFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin

TENNIS TAULA

Arnau Pons i Eva Martínez, campions de les XLIII 24 hores de Cassà de la Selva

La competició, històrica a la nostra terra, ha comptat amb un gran èxit de participació un any més

Arnau Pons i Eva Martínez, campions a Cassà de la Selva

Arnau Pons i Eva Martínez, campions a Cassà de la Selva / UFEC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

SPORT.es

Pons i Martínez s'han endut el títol d'una nova edició de les 24 hores de Cassà de la Selva, una competició històrica a la nostra terra que ha comptat amb un gran èxit de participació un any més.

El jugador del CTT Olot Arnau Pons s'ha proclamat campió de la prova després de superar a la final a Xavier Casadevall (Lluïsos de Gràcia) i s'ha endut la competició masculina. Pel que fa a la prova femenina, la jugadora del CTT Badalona Eva Martínez s'ha desfet en la final de la seva companya d'equip Mariona Bachs, conquistant la prova femenina.

Noticias relacionadas y más

També s'ha estat disputant l'obert benjamí i aleví, prova puntuable pel rànquing FCTT, on els campions han estat Marc Mampel (CTT Els Amics de Terrassa) en la competició benjamí, i Lucas Pardo (CTT Ripollet) en la competició aleví.

Añádenos en Google