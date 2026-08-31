Arnau Pons i Eva Martínez, campions de les XLIII 24 hores de Cassà de la Selva

Pons i Martínez s'han endut el títol d'una nova edició de les 24 hores de Cassà de la Selva, una competició històrica a la nostra terra que ha comptat amb un gran èxit de participació un any més.

El jugador del CTT Olot Arnau Pons s'ha proclamat campió de la prova després de superar a la final a Xavier Casadevall (Lluïsos de Gràcia) i s'ha endut la competició masculina. Pel que fa a la prova femenina, la jugadora del CTT Badalona Eva Martínez s'ha desfet en la final de la seva companya d'equip Mariona Bachs, conquistant la prova femenina.

També s'ha estat disputant l'obert benjamí i aleví, prova puntuable pel rànquing FCTT, on els campions han estat Marc Mampel (CTT Els Amics de Terrassa) en la competició benjamí, i Lucas Pardo (CTT Ripollet) en la competició aleví.