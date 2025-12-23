Ariadna Costa i Gerard Rodríguez fan història al mundial de tennis platja
Ariadna Costa, Gerard Rodríguez i Carles Vicens (capità) han fet història al mundial de Tennis Platja, proclamant-se campions del món per primera vegada després de vèncer en la final a Brasil per 2/1. D’aquesta manera, la selecció espanyola, formada també per Antomi Ramos, Álvaro García, Daniela Rodríguez Perera i María Martínez Serón, ha millorat la plata obtinguda l’any passat i el bronze del 2023.
Espanya va iniciar el seu camí en l’ITF Beach Tennis World Cup, disputat a Ribeirão Preto del 9 al 14 de desembre, amb una actuació impecable en la fase de grups, aconseguint un ple de victòries contra els Estats Units, Puerto Rico i Polònia que els va fer classificar per als quarts de final com a primers del grup D.
En la primera eliminatòria, es van imposar al Japó per 2/0. Un d’aquests punts el va aconseguir Ariadna Costa formant dupla amb Daniela Rodríguez, davant Eri Homma i Erina Otsuka per 6/4 6/1. Més disputades van ser les semifinals, on es van imposar a Itàlia per un ajustat 2/1. En aquest cas, triomfs per a Ariadna Costa i Gerard Rodríguez davant Giulia Gasparri i Ninny Valentini (4/6 6/4 10/7). Costa també va jugar el dobles mixt amb Antomi Ramos, aconseguint el punt decisiu contra Michele Cappelletti i Sofia Cimatti (5/7 6/4 10/7). En la gran final, es van imposar als locals per 2/1 també en el dobles mixt. Costa i Ramos van guanyar a Andre Baran i Rafaella Miller per aconseguir el primer títol mundial de la història del tennis platja espanyol.
També hi ha hagut protagonisme català en la categoria júnior, on Clàudia Casas i Áxel González han aconseguit una meritòria medalla de bronze en vèncer a França per 2/1. L’equip espanyol, format també per Laura Jiménez, Jorge Méndez, Eva Santana i Nicolás Volpe, es va quedar a les portes de la final en caure davant Brasil per 2/0. En la fase de grups, havien quedat en la segona posició i en els quarts de final van vèncer a l’Equador (2/1).
