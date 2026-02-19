Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ares Torra i Albert Ballús, campions verticals a Vallter

Ares Torra i Albert Ballús, campions verticals a Vallter / UFEC

UFEC

El fort vent i la rufagada han marcat el campionat de Catalunya de Curses Verticals d’Esquí de Muntanya que s’ha celebrat a l’estació de Vallter. En categoria masculina, Albert Ballús (ACE Bombers de Barcelona) ha estat el més ràpid d’arribar al xalet de Marmotes, ien categoria femenina la cursa el títol absolut ha estat per la gironellenca Ares Torra (AE Mountain Runners del Berguedà).

