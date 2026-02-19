ESPORT CATALÀ
Ares Torra i Albert Ballús, campions verticals a Vallter
UFEC
El fort vent i la rufagada han marcat el campionat de Catalunya de Curses Verticals d’Esquí de Muntanya que s’ha celebrat a l’estació de Vallter. En categoria masculina, Albert Ballús (ACE Bombers de Barcelona) ha estat el més ràpid d’arribar al xalet de Marmotes, ien categoria femenina la cursa el títol absolut ha estat per la gironellenca Ares Torra (AE Mountain Runners del Berguedà).
- Maldini se lleva las manos a la cabeza: 'Si lo de Prestianni no hubiera ocurrido, el Real Madrid..."
- Un experto en lectura de labios revela qué le dijo Vinicius a Prestianni
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- El United responde al Barça sobre el precio de Rashford
- Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, el tridente de Víctor Font para la dirección deportiva del Barça
- Lío en el United por el precio de venta de Rashford al Barça
- Tensión total en el túnel de vestuarios de Da Luz: ¡Llegaron a las manos!
- Confirmado: Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, sancionado con siete partidos en LaLiga