Àrbitres en acció durant una jornada de competició de Vòlei Platja
Els itineraris formatius són en línia i compatibles amb estudis i feina
La Federació Catalana de Voleibol manté oberts de manera permanent els cursos d’àrbitre de vòlei platja per a la Lliga d’Hivern i els cursos d’àrbitre auxiliar per a les categories aleví, màster i preferent (proximitat). Totes dues formacions són específiques, totalment en línia i es poden iniciar en qualsevol moment de l’any. Els cursos s’adrecen a persones majors de 16 anys interessades a incorporar-se al col•lectiu arbitral. El curs de vòlei platja habilita per arbitrar competicions d’hivern i permet convalidar la titulació per obtenir el nivell I d’àrbitre. Per la seva banda, el curs d’àrbitre auxiliar permet dirigir partits de pista i suposa el primer pas dins l’arbitratge federatiu. Amb aquesta oferta formativa contínua, la FCVb reforça la seva aposta per la captació i formació de nous àrbitres, amb itineraris accessibles i compatibles amb els estudis o la feina.
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Presentación de Joao Cancelo con el Barça, en directo: reacciones y última hora del anuncio del fichaje
- La sanción a Frenkie de Jong ya es oficial
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- Esperpento Endrick: el Madrid puso una cláusula para revocar su cesión en enero
- ¡Klopp se pronuncia sobre el Madrid!