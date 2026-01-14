Àrbitres en acció durant una jornada de competició de vòlei platja

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Federació Catalana de Voleibol manté oberts de manera permanent els cursos d’àrbitre de vòlei platja per a la Lliga d’Hivern i els cursos d’àrbitre auxiliar per a les categories aleví, màster i preferent (proximitat). Totes dues formacions són específiques, totalment en línia i es poden iniciar en qualsevol moment de l’any. Els cursos s’adrecen a persones majors de 16 anys interessades a incorporar-se al col•lectiu arbitral. El curs de vòlei platja habilita per arbitrar competicions d’hivern i permet convalidar la titulació per obtenir el nivell I d’àrbitre. Per la seva banda, el curs d’àrbitre auxiliar permet dirigir partits de pista i suposa el primer pas dins l’arbitratge federatiu. Amb aquesta oferta formativa contínua, la FCVb reforça la seva aposta per la captació i formació de nous àrbitres, amb itineraris accessibles i compatibles amb els estudis o la feina.

