ESPORT ADAPTAT
Aquest cap de setmana comença una nova edició de la Lliga Catalana Danfoss de waterpolo adaptat
Aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre comença una nova edició de la Lliga Catalana Danfoss de Waterpolo Adaptat, una competició organitzada per la Federació Catalana d’Esports de persones amb Discapacitat Física amb l’objectiu principal de continuar impulsant la pràctica inclusiva d’aquest esport arreu de tot el territori.
En aquesta nova edició participen quatre equips, el CN Terrassa tindrà com a rivals el CN Barcelona, el CN Sabadell i, debuta en aquesta edició, l’Unió Esportiva Horta. El format de la competició és una lliga a doble volta entre tots els equips que finalitzarà el proper mes de Maig.
- Club Brujas - Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League hoy
- El Barça liquida su millonaria deuda por Lewandowski
- Lo que no se vio del Brujas-Barça: la conversación de Casadó, el lío con los juveniles, la espera de Carles Puigdemont...
- Crítica descomunal a Florian Wirtz: 'Ha destruido al Liverpool
- Todos los jugadores del Barça piensan que es una táctica kamikaze
- Brujas - Barcelona, en directo: reacciones, polémicas y última hora, en vivo
- El momento de Koundé es cosa de Brujas
- Cubarsí vuelve a tope frente al Brujas