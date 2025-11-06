Aquest cap de setmana comença una nova edició de la Lliga Catalana Danfoss de waterpolo adaptat

Aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre comença una nova edició de la Lliga Catalana Danfoss de Waterpolo Adaptat, una competició organitzada per la Federació Catalana d’Esports de persones amb Discapacitat Física amb l’objectiu principal de continuar impulsant la pràctica inclusiva d’aquest esport arreu de tot el territori.

En aquesta nova edició participen quatre equips, el CN Terrassa tindrà com a rivals el CN Barcelona, el CN Sabadell i, debuta en aquesta edició, l’Unió Esportiva Horta. El format de la competició és una lliga a doble volta entre tots els equips que finalitzarà el proper mes de Maig.