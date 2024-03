Àngel Olmo, nou president de la Federació Catalana de Futbol Americà (FCFA)

Relleu al capdavant de la Federació Catalana de Futbol Americà (FCFA). Després de més de 20 anys dirigint l'entitat, Joan Josep Ayuso deixa la presidència i cedeix el testimoni a Àngel Olmo, que ha estat escollit com a nou president. Olmo, nascut a Sabadell l’any 1976, és una figura molt coneguda dins del futbol americà del nostre país, amb una extensa trajectòria com a jugador però també com a àrbitre i com a dirigent de club (va ser president dels Terrassa Reds).

En la seva etapa com a jugador va defensar durant molts anys la samarreta del conjunt egarenc, però també va jugar amb els Argentona Bocs i els Badalona Dracs. A més, va tenir l’honor de ser un dels capitans de la Selecció Catalana Absoluta que es va enfrontar a Holanda en un amistós l’any 2014.

Com a nou president de la FCFA, Àngel Olmo assumeix el repte de liderar el futbol americà català els propers anys, amb l’objectiu que continuï creixent i consolidant-se arreu del territori. «Comptem amb un equip jove, amb moltes ganes de fer coses, però conscients també de les dificultats. Anirem pas a pas, intentant millorar el que ja funciona i tirant endavant nous projectes», explica el nou president de la Federació, que ja s’ha marcat els primers objectius.

Entre ells, «fer créixer la bossa d’àrbitres, millorant-ne el nivell», i apostar fort per la promoció del Futbol Flag entre els nois i noies més joves, «aprofitant l’embranzida que suposa el fet que el Flag serà olímpic als Jocs de Los Angeles de 2028».

Acomiadament d'Ayuso

Joan Josep Ayuso, president de la FCFA des del 2003, quan va substituir Xavier Pascuet, s’ha acomiadat amb una carta dirigida als clubs on agraeix «tot el suport rebut durant aquests anys» i desitja «sort i encerts» al seu successor. L’expresident, en el seu comiat, també posa en valor la feina feta durant el seu mandat on, tot i quedar assignatures pendents, «la Federació ha crescut i ha assolit estabilitat econòmica i organitzativa».