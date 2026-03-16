ESPORT CATALÀ
Andreu Clopés i Iván Granero, campions de Catalunya de Frontennis amb Pilota Lenta de Veterans 2026
UFEC
Els frontons de l’Ègora Olímpics Vall d’Hebron han estat l’escenari del Campionat de Catalunya de Frontennis amb Pilota Lenta de Veterans 2026, una competició que ha reunit 11 parelles de diferents clubs catalans i que ha tornat a posar de manifest el bon nivell i la vitalitat del frontennis veterà a Catalunya.
La parella formada per Andreu Clopés i Iván Granero, del Club Pelotari Santa Coloma “A”, s’ha proclamat campiona de Catalunya després d’imposar-se a la final per 2-0 (15-10 i 15-8) a la dupla formada per Julián Del Bosque i Víctor González, del Club Frontenis Cerdanyola “A”, en el partit que ha decidit el títol d’aquesta edició.
La competició s’ha desenvolupat al llarg de tot el cap de setmana amb un format intens i atractiu. El dissabte 14 de març s’han disputat la fase de lliga i els quarts de final, mentre que el diumenge 15 de març s’han jugat les semifinals i la gran final, que han determinat la parella campiona.
Les diferents partides disputades durant el campionat han ofert un gran nivell de joc i una gran igualtat entre les parelles participants, amb enfrontaments molt competitius que han mantingut l’emoció fins als darrers punts. L’ambient als frontons de l’Ègora Olímpics Vall d’Hebron ha estat excel·lent durant tot el cap de setmana, amb la presència de jugadors, tècnics, familiars i aficionats que han seguit de prop el desenvolupament del campionat.
L’entrega de trofeus ha comptat amb la presència de la Sra. Yolanda García, vicepresidenta de la Federació Catalana de Pilota, i el Sr. Daniel Mendoza, vocal de frontennis de la federació, que han felicitat els campions, els finalistes i totes les parelles participants pel nivell mostrat i per contribuir a l’èxit de la competició
Amb aquesta competició, la Federació Catalana de Pilota continua impulsant el calendari oficial de frontennis i fomentant la participació en les diferents categories, reforçant així el creixement i la consolidació d’aquesta modalitat a Catalunya.
