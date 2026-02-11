Andrea Anastasi i Luca Cristofani, ponents de luxe al Clínic del CCSSTT
El Clínic de formació emmarcat Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials comptarà aquest 2026 amb un cartell de primer nivell. La Federació Catalana de Voleibol, a través del Col•legi Català d’Entrenadors, ha confirmat la participació d’Andrea Anastasi i Luca Cristofani com a ponents d’una jornada formativa que tindrà lloc el diumenge 29 de març, en horari de matí i tarda, a les instal•lacions del Consell Català de l’Esport, a Esplugues de Llobregat.
El Clínic constarà de quatre sessions formatives, dues impartides per cadascun dels ponents. Andrea Anastasi aprofundirà en els principis d’entrenament orientats a la millora del ‘side out’, posant especial èmfasi en el paper de l’entrenador en la gestió del procés i en la transferència de la pressió competitiva als entrenaments mitjançant exercicis específics.
EL CLÍNIC S’EMMARCA DINS EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB ITALIÀ CHIERI’76
La presència d’Anastasi aporta una dimensió excepcional a l’activitat. L’entrenador italià va dirigir la selecció espanyola absoluta masculina entre el 2004 i el 2008, etapa culminada amb el títol de campiona d’Europa el 2007, el major èxit del voleibol estatal. També ha estat seleccionador d’Itàlia i Polònia, així com entrenador de clubs d’elit del panorama europeu. Per la seva banda, Luca Cristofani completa una jornada formativa de primer nivell. Amb una àmplia trajectòria com a tècnic i formador, és especialista en l’anàlisi del joc i el treball tècnic tant en etapes de base com d’alt rendiment. En aquest clínic aprofundirà en la metodologia del procés de formació del jugador juvenil cap a la professionalització, abordant les diferents etapes del desenvolupament i els criteris clau per a una transició òptima cap al voleibol d’elit. Cristofani ja ha col•laborat anteriorment amb la Federació Catalana de Voleibol, especialment durant la pandèmia, participant en diverses accions formatives en línia. Entre aquestes destaquen les xerrades sobre el desenvolupament de la recepció en el voleibol modern, continguts que van rebre una valoració molt positiva per part del col•lectiu d’entrenadors, consolidant així la seva experiència i reconeixement en el camp de la formació esportiva.
El Clínic s’emmarca dins el conveni de col•laboració amb el club italià Chieri’76, que reforça els vincles entre el voleibol català i estructures de primer nivell europeu. A més, la participació en les quatre sessions permetrà complir amb la formació federativa obligatòria anual per a l’obtenció del nivell A. La formació serà gratuïta per als entrenadors col•legiats a la FCVb, mentre que els no col•legiats podran inscriure-s’hi per 30 euros per mitja jornada o 50 euros per la jornada completa. Amb les inscripcions ja obertes, des de la FCVb es convida els tècnics a reservar plaça, ja que es tracta d’una oportunitat única de compartir pista i coneixement amb dos referents internacionals del voleibol.
- Alarma con Raphinha
- Hamza Abdelkarim y el resto de fichajes del Barça Atlètic tendrán que esperar
- Gerard López desmonta el bulo del caso Negreira
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- El Nou Palau ya levanta ampollas: “Es una mentira”
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona
- La mujer de Vlachodimos le ayudó a detener el penalti a Stuani: 'Tenía muchas ganas
- La selección serbia lo tiene claro: 'Vlahovic va a fichar por el Barça