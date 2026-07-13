MOTOS AQUÀTIQUES
Amposta acull el Campionat de Catalunya
Es tracta de la quarta regata puntuable
La quarta regata puntuable per al Campionat de Catalunya de motos aquàtiques, s’ha celebrat aquest cap de setmana a Amposta. En la seva modalitat de circuit. La cursa ha estat organitzada per la Federació Catalana de Motonàutica, amb el suport de l’Ajuntament d’Amposta i el Motonàutic Club Amposta.
La cursa ha estat convocada per a tres categories, Esquí GP1, Esquí GP3 i Esquí F4, reservada a pilots sense palmarès. Totes aquestes motos són de conducció dempeus, popularment conegudes com a “jets”.
La categoria GP1, la de màxima potència, ha sigut cosa de dos. Salvador Canet i Roger Pujol, es van disputar en tot moment la primera posició de la cursa, però Pujol ha acabat guanyant totes les mànegues. Manel Segura ha guanyat el tercer podi.
A la classe GP3, Narcís Segura, l’actual líder, s’ha vist obligat a remuntar repetidament per assolir els llocs del podi. Segura ha guanyat les dues primeres mànegues seguit de Jordi Miquel, però Miquel ha guanyat la tercera. Per la tercera posició, s’ha produït un empat a punts entre Nil Bonich i Oriol Oliva, però la millor actuació d’Oliva a la darrera mànega li ha donat la tercera posició al podi.
La categoria F4 ha tingut el domini de Pere Barceló, que ha guanyat les tres mànegues. Trullàs ha sigut finalment segon de la jornada i Ferré, tercer, empatat a punts amb Mirna Pujol.
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