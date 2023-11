Alfie Hewett i Diede de Groot es coronen al NEEC Wheelchair Masters

La tenista holandesa ha sumat el seu 82è títol de la seva carrera i el seu sisè ITF Masters Niels Vink s’ha coronat per segona setmana consecutiva a Barcelona, ja que també va ser el campió de l’ITF1 Wheelchair Catalonia Open

El britànic Alfie Hewett i la neerlandesa Diede de Groot s’han proclamat campions del NEC Wheelchair Masters, torneig que ha comptat amb les vuit millors raquetes del món del circuit de tennis en cadira de rodes, tant en categoria masculina, com femenina i Quad, i que s’ha disputat a la Emilio Sánchez Academy. En els 30 anys d’història d’aquest prestigiós campionat, ha estat la primera vegada que s’ha celebrat a l’estat espanyol.

En el quadre masculí, s’ha repetit la final de la segona edició de l’ITF1 Wheelchair Catalonia Open, que es va celebrar la setmana passada a les mateixes instal·lacions i que va finalitzar amb la victòria de Gustavo Fernández. Aquesta vegada, l’argentí no ha pogut superar a Alfie Hewett, que s’ha imposat per 4/6 6/1 6/3. En semifinals, l’argentí s’havia imposat al màxim favorit, el número u mundial Tokito Oda. Per la seva banda, Hewett havia barrat el pas en la final a l’espanyol Martin de la Puente. Aquest ha estat el tercer ITF Masters per a Alfie Hewett, que suma 57 títols al llarg de la seva carrera.

En la prova femenina, no hi ha hagut sorpreses i la número u del rànquing mundial, Diede de Groot, s’ha imposat a la japonesa Kamiji Yui (2) després de remuntar un primer set en contra (1/6 6/1 6/4) en una hora i 48 minuts de partit. D’aquesta manera, Diede de Groot ha sumat el seu 82è títol de la seva carrera i el seu sisè ITF Masters. Entre el seu palmarès, també destaquen 20 Grand Slam i una medalla de plata en els Jocs Paralímpics del 2016.

Per últim, ha estat el torn per la prova de Quad. En aquest cas, també s’han complert amb els pronòstics i el millor tennista del món en aquesta modalitat, Niels Vink, s’ha imposat a Sam Schroder, segon del rànquing mundial, per 6/4 6/2. D’aquesta manera, Niels Vink s’ha coronat per segona setmana consecutiva a Barcelona, ja que també va ser el campió de l’ITF1 Wheelchair Catalonia Open.

En la modalitat de dobles, els britànics Alfie Hewett i Gordon Reid es van proclamar campions del quadre masculí després de superar a l’espanyol Martin de la Puente i l’argentí Gustavo Fernández en el súper tie-break. En la prova femenina, la japonesa Yui Kamiji i la sud-africana Kgothatso Montjane es van imposar a les neerlandeses Diede de Groot i Jiske Griffioen. En Quad, Niels Vink va repetir triomf fent parella amb el seu compatriota Sam Schroder en vèncer a l’australià Heath Davidson i el canadenc Robert Shaw.