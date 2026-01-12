ESPORT CATALÀ
Alexandre Albiñana guanya al P&P El Vendrell
Del 8 a l’11 de gener el Pitch & Putt El Vendrell (Tarragona) va ser l’escenari de la primera prova de la temporada 2026 i del Circuit Millor Jugador de l’Any FCPP. La cita inaugural va reunir un total de 467 jugador/es, confirmant un any més l’excel·lent salut del nostre esport.
Les tres primeres competicions del circuit es juguen sota la normativa EPPA, vol dir forats de fins a 90 metres de distància i els participants poden portar un màxim de dos ferros més el putter. Posteriorment, cinc proves que es jugaran amb mides catalanes, on les distàncies dels forats poden arribar als 120 metres i es pot utilitzar fins a sis ferros i el putter. El circuit es completarà amb les dues cites de màxim nivell del Pitch & Putt, el Campionat de Catalunya Absolut i el Campionat de Catalunya Matxplay.
Pel que fa als resultats de la 1ª prova, la millor targeta del cap de setmana la va signar l’Alexandre Albinyana del P&P El Vallès, amb un excel·lent resultat de 8 cops sota par, el van seguir de ben a prop el Joan Bertran (Hcp 1) i Joel Girbau (Bellpuig), tots dos amb un cop més. En categoria femenina, la primera posició va ser per la Laura Beltran (Hcp 1), que va acabar els 18 forats, amb un cop sobre par. Joan Bertran, es va imposar en la categoria sènior scratch.
En la classificació handicap absolut, el triomf va ser per a Josep Cortada (Vallromanes), amb un total de 48 cops, mentre que Chelo Saganta va destacar en la classificació handicap femení, aconseguint un resultat de 5 cops sota par. Cortada també es va adjudicar la categoria handicap sènior.
La propera cita de la 2ª prova del Millor Jugador de l’Any serà els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer al Pitch & Putt Castelló, a Castelló d’Empúries (Girona).