Alejandra Boixader, la gran promesa catalana de grappling, enlluerna al Mundial

L'atleta barcelonina ha participat en el Mundial de Grècia aquesta setmana anterior “Vull tancar aquest any amb un nou títol a l'Europeu de Grappling a Dublín"

Alejandra Boixader (Barcelona, 2010) només té 13 anys, però una maduresa, disciplina i actitud esportiva poc habitual en una esportista de la seva edat.

L'atleta barcelonina ha participat en el Mundial de Grècia aquesta setmana anterior, contra rivals de 15 anys, i on s'ha proclamat subcampiona Mundial de Grappling i Grappling Gi de la United World Wrestling. Des dels 4 anys, Boixader ha practicat grappling i jiu jitsu brasiler i l'estima que té per aquest esport l'ha portat a ser campiona del Món dos cops de jiu jitsu brasiler. “Vaig conèixer aquest esport gràcies al meu pare (Ray Boixader) i vaig veure que aquest era el meu estil de vida. La meva trajectòria i futur és la meva gran motivació, continuar creixent i millorant”, descriu la gran promesa catalana.

Els entrenaments són la “part fonamental per després exhibir el meu potencial en les competicions i on es veu que tota la preparació ha valgut la pena”, afegeix. Els campionats internacionals i mundials són els que més valora i “més importància té a nivell personal”.Quatre títols al Panamericà Kids i dos títols Mundials Kids a Emirats Arabs són el gran exemple del futur català i mirall per als més joves que representa l'Alejandra Boixader. “Vull tancar aquest any amb un nou títol a l'Europeu de Grappling a Dublín. Per a mi és un honor que els esportistes més joves que jo em puguin veure com un exemple. Em motiva a continuar creixent”.

El seu pare i exentrenador, Ray Boixader, la defineix com una “esportista amb una disciplina molt gran i una part mental superior, gràcies en part al suport i tractaments de Longevida a Madrid de la mà de Javier Coterillo i els entrenaments als Estat Units amb AOJ. El seu compromís i treball està tenint la seva recompensa”.