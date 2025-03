Alba Sallés i Roger Ordeig guanyen el campionat de Catalunya de 2a i 3a categoria

Alba Sallés i Roger Ordeig han estat els campions del Campionat de Catalunya de 2a i 3a categoria, que s’ha disputat a les instal·lacions del Club Tennis Olot, en el marc del seu 75è aniversari.

La jugadora del CT Vic, que partia com a màxima favorita, va complir amb els pronòstics i es va imposar en la final a Carlota Garcia per un ajustat 7/6 3/6 6/2. En el quadre masculí, tampoc hi va haver sorpreses. Triomf per al tennista del CT de La Salut, cap de sèrie número u, en vèncer a Marc Puig també en tres sets, 5/7 6/1 6/2.

En el doble femení, victòria per a la dupla formada per Alba Sallés i Cèlia Torrelles, que es van imposar a Olga Pingitore i Martina Bota per un doble 6/2.