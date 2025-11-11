Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Alba Riera i Andrea Pérez, campiones del món en un Mundial històric per al trial català / UFEC

SPORT.es

El trial català ha assolit un èxit sense precedents al Mundial de Ciclisme Urbà celebrat a Riyadh (Aràbia Saudita), amb un balanç espectacular de tres títols mundials i dos subcampionats. Les grans protagonistes han estat Alba Riera i Andrea Pérez, que han coronat una actuació col·lectiva brillant per al ciclisme català.

Alba Riera, reina mundial amb només 17 anys

La jove osonenca Alba Riera, del club Òrrius Trial, ha revalidat el títol de campiona del món elit després d’una final gairebé perfecta. Amb 270 punts, Riera es va imposar a la campiona d’Europa Vera Barón i a la francesa Nina Vabre, confirmant-se com la millor rider del planeta i una de les grans referències del trial internacional. La també catalana Laia Esquís va completar una destacada actuació amb una cinquena posició.

Eloi Palau, subcampió del món

En categoria elit masculina 20’’, el viladrauenc Eloi Palau, campió mundial el 2022 i d’Europa el 2024, va tornar a pujar al podi amb una actuació de gran nivell. Amb 250 punts, es va proclamar subcampió del món, quedant-se a només deu punts del triomf, que va ser per a Alejandro Montalvo per tercer any consecutiu. En la mateixa categoria, Nil Benítez va ser dotzè, mentre que a elit 26’’, Martí Vayreda i Toni Guillén van acabar cinquè i sisè, respectivament.

Andrea Pérez i Yun Vilajosana signen un doblet històric

La nova categoria júnior femenina va estar dominada per les catalanes. Andrea Pérez, doble campiona d’Europa i recent campiona mundial per equips amb Espanya, es va endur també el títol individual, sumant 270 punts a la final. A només deu punts, la seva companya Yun Vilajosana, en la seva primera presència mundialista, va aconseguir una meritòria medalla de plata, completant un doblet català històric.

A la categoria júnior 20’’ masculina, el català Guillem Montoya va tancar la seva participació en desena posició.

Catalunya, potència mundial del trial

Amb aquests resultats, el trial català confirma el seu lideratge mundial, demostrant una combinació perfecta entre talent jove i experiència. La continuïtat d’esportistes d’elit com Riera i Palau, sumada a l’aparició de noves figures com Pérez i Vilajosana, consolida Catalunya com una de les grans referències internacionals del trial.

