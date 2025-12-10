Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JUDO

Ai Tsunoda aconsegueix el bronze al Grand Slam de Tòquio

La judoka va completar una actuació brillant que la situa ara en la 6ª posició del rànquing mundial

Ai Tsunoda aconsegueix el bronze al Grand Slam de Tòquio / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

L’esportista catalana Ai Tsunoda ha tornat a demostrar el seu enorme nivell internacional aconseguint la medalla de bronze al Grand Slam de Tòquio. La judoka va completar una actuació brillant que la situa ara en la 6a posició del rànquing mundial.

Tsunoda va iniciar la competició amb força, imposant-se per ippon a l’austríaca Michaela Polleres. En els quarts de final, va mantenir la seva autoritat sobre el tatami i va superar, també per ippon, la japonesa Rin Maeda.

A les semifinals, però, va caure per ippon davant la russa Madina Taimazova, en un combat d’altíssim nivell. Tot i això, la catalana no va perdre la concentració i va sortir amb determinació a la lluita pel bronze, on va derrotar la italiana Irene Pedrotti, assegurant-se així un lloc al podi.

Amb aquest resultat, Ai Tsunoda continua consolidant-se com una de les grans referents del judo internacional i escalant posicions en el rànquing mundial, on ja ocupa una destacada sisena plaça.

