AEH Les Franquesses, FC Barcelona i H Sant Joan Despí campions de les Fases Finals del cap de setmana

Punt final a les Fases Final de la Lliga Catalana Infantil, Femenina i Masculina, i de la Lliga Catalana Juvenil Femenina, on l’AEH Les Franqueses, FC Barcelona i H Sant Joan Despí es van proclamar campions, respectivament, de les diferents categories.

Amposta va acollir,el Top-6 de la Lliga Catalana Infantil Femenina on l’AEH Les Franqueses es va proclamar campió de la competició, després de superar a la final al KH-7 BM Granollers per 33 a 28. Per la seva part, el Top-6 de la Lliga Catalana Infantil Masculina es va disputar a Sant Esteve de Palautordera, i on el campió va ser el FC Barcelona A que va guanyar a la final al KH-7 BM Granollers per 29 a 38.

Per últim, l’Handbol Sant Joan Despí A es va proclamar campió del Top-6 de la Lliga Catalana Juvenil Femenina, que es va disputar a Santa Maria de Palautordera, després de superar a l’amfitrió, el CH Palautordera Salicru, per 28 a 20. El KH-7 BM Granollers, tercer, i l’AEH Les Franqueses, quart, completen els quatre equips que disputaran la Fase de Sectors de l Campionat d’Espanya de la categoria.