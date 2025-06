Adriana García Terol fa història i es corona campiona d’Espanya Absoluta

Adriana García Terol ha escrit una pàgina d’or al golf català amb una victòria brillant al Campionat d’Espanya Absolut disputat al Camp de Golf de Logroño. Amb un total de 279 cops (-9), la jove barcelonina s’ha proclamat campiona en una jornada per al record, sumant aquest títol al que ja havia aconseguit en categoria Sub16.

Un any inoblidable

Un doblet només a l’abast d’algunes de les figures més grans del golf espanyol, com Carlota Ciganda, que confirma l’excepcional trajectòria d’Adriana dins el Programa Eagle de la FCGolf. Dos títols nacionals que situen la jugadora en un estatus d’elit i marquen un any realment inoblidable tant en l’àmbit personal com esportiu.

La seva victòria no va ser casual. Partint des de la tercera posició i a tres cops de la líder, Julia López, Adriana va afrontar la jornada final amb determinació i un pla clar: atacar. Ni tan sols un bogey al primer forat la va fer vacil·lar. Al contrari, va reaccionar amb sis birdies impecables i sense cap més errada, culminant una volta final magistral de 67 cops (-5).

El desempat

El moment decisiu va arribar al forat 17, on un birdie clau li va permetre evitar un desempat amb Júlia Sánchez, qui no va poder mantenir el ritme frenètic de l’Adriana en una jornada final d’altíssim nivell. Ja el dia anterior, Adriana havia donat mostres del seu gran estat de forma amb una ronda de 69 cops.

Pel que fa a la resta de representants catalanes, Nagore Martínez (Golf Sant Cugat) va acabar en una meritòria onzena posició amb 287 cops (-1). Anna Cañadó va finalitzar 19a (+2) i Claudia Lara, que també va estar entre les millors durant diverses fases del torneig, va tancar en la 21a posició (+3). Amb aquesta gesta, Adriana García Terol es consolida com un dels grans talents emergents del golf espanyol.