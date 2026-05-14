ESPORT CATALÀ
Adrià Rovira campió del Campionat de Catalunya de Pistola de Foc Central
UFEC
El Campionat de Catalunya de Pistola Foc Central s’ha celebrat a Mollet amb la participació d’una vintena d’esportistes catalans en la categoria sènior.
Adrià Rovira (Club de Tir Girona) es va proclamar campió; Jordi Francesc Balañà (Club de Tir Olímpic Cambrils) va ser el subcampió, i Juan Antonio Herrerias (Club de Tir Flix) va ser el tercer classificat.
En la categoria de veterans, Sergio Andrés Palau (Club de Tir Olímpic Lleida) va ser el campió; Pedro Ángel Martínez (Tir Esportiu Barcelona) va ser el subcampió, i Ernest Franquet (Club de Tir Flix) va quedar en tercera posició.
- Alavés - Barcelona: resumen, resultado y goles de LaLiga EA Sports
- Josep Pedrerol dice lo que muchos piensan sobre Florentino Pérez: 'Es normal que diese la cara
- La obsesión de Deco durante el mercado de fichajes
- El Sporting CP se frota las manos con Trincao: venta millonaria a la vista
- Reacciones y polémica del Alavés - Barça de LaLiga EA Sports
- Brian Fariñas, una perla de La Masia que apunta a salir
- Polémica Bardghji: explican los motivos de su ausencia en el Mundial
- Alavés-FC Barcelona: El once titular más imprevisible de Hansi Flick