ESPORT CATALÀ

Adrià Rovira campió del Campionat de Catalunya de Pistola de Foc Central / UFEC

UFEC

El Campionat de Catalunya de Pistola Foc Central s’ha celebrat a Mollet amb la participació d’una vintena d’esportistes catalans en la categoria sènior.

Adrià Rovira (Club de Tir Girona) es va proclamar campió; Jordi Francesc Balañà (Club de Tir Olímpic Cambrils) va ser el subcampió, i Juan Antonio Herrerias (Club de Tir Flix) va ser el tercer classificat.

En la categoria de veterans, Sergio Andrés Palau (Club de Tir Olímpic Lleida) va ser el campió; Pedro Ángel Martínez (Tir Esportiu Barcelona) va ser el subcampió, i Ernest Franquet (Club de Tir Flix) va quedar en tercera posició.

