91 medalles catalanes al Campionat d’Espanya màster

Més 130 atletes catalans van participar en una nova edició del Campionat d’Espanya màster a Antequera

Més 130 atletes catalans van participar en una nova edició del Campionat d’Espanya màster a Antequera. Una competició on Catalunya va ser protagonista amb més de 90 medalles, diversos rècords d’Espanya i dels campionats.

En total, es van sumar 44 medalles d’or, sis rècords d’Espanya i sis dels campionats. D’una banda, Mercedes Delgado va batre el rècord d’Espanya F65 de pentatló amb 2.560 punts. Loles Vives ho va aconseguir a la llargada, amb 4.10 m. Lluïsa Casanovas va ser una de les més llorejades, amb rècord d’Espanya F70 a la llargada amb 3.10 m i rècord dels campionats a l’alçada amb 1.13 m, a banda d’un tercer or al triple salt. Maria Teresa Gargallo va batre el rècord d’Espanya de 3.000 marxa F50 amb 15:33:65. A més a més, Salvador Marangues va batre el rècord d’Espanya de perxa M65 amb 3.25 m. Eloi Rovira va fer el mateix en pes M40 amb 16.06 m.

D’altra banda, a més del de Casanovas, Loles Vives va aconseguir RCAM als 60 mll F65 amb 9.22, Silvia Cortés als 200 mll F60 amb 29.36, Patricia Hidalgo a la perxa F40 amb 3.10 m, Marta Camps als 1.500 m F50 amb 4:49:73 i també as 800 m amb 2:22:20. Vives i Cortés van obtenir dues medalles cadascuna.

També cal destacar altres atletes que van aconseguir més d’una medalla, com ara Javier Segovia a la categoria M50, amb triplet de metalls, també triplet de metalls per Josep Maria Mateo i Gemma Solé a M55, a aquesta darrera se li suma la medalla de relleus. D’altra banda, Pablo Carrascosa a la M40, Maria Rosa Busquets a F65, Mireia Gorju a F50, Ramon Queralt a M70, Raúl Julían a M40, Mònica Navarro a F45, Jose Antonio Ramírez a M55 , tots ells i totes elles amb dues medalles.

Destacada participació d’altres atletes, com ara Maria Rosa Escribano, or al pentatló F60 amb 3.897 punts, Mercé Ribelles, or al pes F65 amb 8.58, Anna Bové, plata F45 als 800 m amb 2:20:87, Carlos Teruel, or a la perxa M50 amb 4.00 m., Isaac Piñero, or als 400 mll M40 amb 50.62 o Eva Martos, or als 3.000 amb 10:41:07.