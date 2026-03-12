Arriba la 6a edició del WESE: el postgrau de lideratge femení en l’esport

Les inscripcions del Women Executive Sports Education (WESE) ja estan obertes. El primer postgrau de lideratge esportiu femení arriba a la sisena edició amb l’objectiu de formar una nova generació de dones líders que marcaran la diferència en la gestió esportiva.

Impulsat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i l’Escola Superior d'Innovació de l'Esport (ESIDE), en col·laboració amb la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, el programa està orientat a l’apoderament de dones directives del sector. En cinc edicions ja ha format 70 professionals, amb una valoració mitjana d’excel·lent i amb el 100% de les participants recomanant la formació.

Es pot consultar més informació a wese.ufec.cat.