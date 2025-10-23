Esport català
La 3a edició del Congrés Dona i Esport de la UFEC consolida el seu èxit com a gran fòrum per la igualtat a l’esport
L’auditori de Foment del Treball ha acollit el congrés amb la presència de més de 200 líders, esportistes i directives d’arreu del món
UFEC
L’auditori de Foment del Treball s’ha omplert amb més de 200 líders, esportistes i directives d’arreu del món en la tercera edició de l’International Women in Sport Congress (IWISC), organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb el suport de la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya i l’ENGSO. El congrés s’ha consolidat com un dels principals espais europeus per a la innovació i la igualtat en l’esport.
Inspiració i lideratge femení
La jornada s’ha obert amb la conferència inspiracional de Stephanie Case, advocada canadenca de drets humans, ultramaratoniana i fundadora de Free to Run. Case ha emocionat el públic amb la seva història sobre com l’esport pot esdevenir una eina de llibertat i empoderament per a dones i nenes que viuen en zones de conflicte.
El programa ha inclòs tres taules rodones de gran nivell.
A “Strength is not only physical”, es va parlar de la força com a valor més enllà de l’aspecte físic, posant en relleu la resiliència i el lideratge femení amb figures com la pròpia Stephanie Case, Aziza Sbaity, atleta més ràpida del Líban; Amelia Valverde, entrenadora de futbol femení; Abbie Ward, campiona mundial amb Anglaterra de rugbi; i Kaouthar Ouallal, judoka algeriana i vuit vegades campiona d’Àfrica.
La segona taula, “A Game of Equality: Sponsorship and Women's Sports”, va abordar el paper del patrocini en la igualtat d’oportunitats i en la visibilitat de l’esport femení. Hi van participar Iza Restom (Adidas Iberia), Cristina Gálvez Feixa (Bimbo), Magdalena Fraj (Marie Claire), Sandra Hors (Vueling) i Anahí Gil (Rilastil).
Finalment, “We rule the world” va reunir líders institucionals com Elena Fort (FC Barcelona), Victoire H. Cogevina Reynal (Mercury13), Eboni Usoro-Brown (England Netball), Alexandra Gómez (FIFPRO) i Marina Ponsa (Federació Catalana d’Escacs) per reflexionar sobre el lideratge de les dones en les organitzacions esportives i la seva influència en la presa de decisions globals.
Una signatura històrica per a la igualtat
Un dels moments més destacats de la jornada ha estat la signatura de la Brighton Plus Helsinki Declaration, un tractat internacional que reforça el compromís global amb la igualtat de gènere en l’esport. L’acord, signat per Gerard Esteva, president de la UFEC, i Annamarie Phelps, presidenta de l’International Working Group on Women & Sport (IWG), promou la participació equitativa, la representació i les oportunitats per a les dones en tots els àmbits esportius.
“És un moment clau, i volem que tota la comunitat esportiva de Catalunya s’uneixi a la causa de la igualtat de gènere”, va afirmar Phelps durant l’acte.
Premis IWISC 2025: reconeixement al talent i la inspiració
La cerimònia dels IWISC Awards 2025, amenitzada amb l’actuació musical de Suu, va reconèixer les dones i entitats que han destacat per la seva contribució al progrés i la igualtat en l’esport.
L’Inspiration Award va ser per a Stephanie Case, per la seva tasca com a defensora dels drets humans i per inspirar dones i nenes arreu del món a través del projecte Free to Run.
El premi Sport Commitment to Equality Award va recaure en Iza Restom, directora sènior d’activació d’Adidas Iberia, per la seva aposta per estratègies de marca que promouen la igualtat de gènere des de l’àmbit corporatiu.
L’Innovation and Leadership for Equality in Sport Award va ser per a Eboni Usoro-Brown, presidenta d’England Netball, que combina una trajectòria esportiva d’elit amb el lideratge institucional, exemplificant un nou model de lideratge femení.
Finalment, la Federació Catalana d’Escacs va rebre l’Authenticity and Female Empowerment Award per la seva tasca pionera a favor de la inclusió i la igualtat dins l’esport mental i federat.
Formació per transformar l’esport des de dins
El congrés també va acollir la graduació del programa WESE (Women Executive Sports Education), el primer postgrau de lideratge esportiu femení impulsat per la UFEC. Enguany, tretze noves alumnes s’han afegit a una xarxa que ja reuneix més de cinquanta directives del món de l’esport.
A més, es van lliurar les beques WISE (Women International in Sports Education), dirigides per Isabella Echeverri, que promouen la formació de dones en lideratge i governança esportiva internacional amb mòduls a Barcelona i Suïssa.
Compromís global des de Catalunya
En la cloenda, Gerard Esteva va destacar que “hem de recórrer aquest camí plegats i impulsar un veritable canvi”. Amb aquesta tercera edició, el IWISC reafirma Barcelona com a epicentre europeu del talent, la innovació i la igualtat en l’esport.
