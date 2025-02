30 ciclistes catalans afronten el 2025 a l'elit en carretera

El ciclisme català en carretera tindrà aquest 2025 un total de 30 representants en equips de categoria internacional UCI, dos més que l'any passat. Entre els equips World Team tant masculí com femení segueixen els mateixos quatre noms, mentre l'increment arriba especialment a través dels equips continentals, amb aquests dos ciclistes de diferència. Amb tot, sumem 26 catalans i 4 catalanes a l'elit del ciclisme, que es divideixen entre les diferents divisions UCI.

La primera divisió del ciclisme mundial acollirà aquest any quatre ciclistes catalans, els mateixos que l'any passat en aquest anomenat UCI World Tour. El barceloní Roger Adrià (1998) farà la temporada de confirmació al Red Bull - BORA - hansgrohe, on es va estrenar l'any passat després de quatre anys competint amb els colors de Kern Pharma. També farà la segona temporada a la màxima categoria la campiona d'Espanya en CRI Mireia Benito (1996), després del salt que hi va fer l'any passat l'equip belga AG Insurance - Soudal Team, estructura on la de Llorenç del Penedès farà la seva tercera campanya. En línia continuista, també a la màxima divisió, trobem dos habituals de la llista. Es tracta del vilanoví Marc Soler (1993), que afronta ja la seva quarta temporada a UAE Team Emirates - XRG, i el que havia estat company seu a Movistar Team, el terrassenc Antonio Pedrero (1991), que per desè any consecutiu vestirà el mallot de l'equip telefònic.

A la segona categoria UCI, la llista és encara més àmplia, enguany amb el Caja Rural – Seguros RGA com a equip amb més catalans a les seves files. A l'equip espanyol hi coincideixen Eduard Prades (1987), Joel Nicolau (1997) i Abel Balderstone (2000), als quals aquest 2025 afegim els noms de Jan Castellon (2003), que puja del filial Caja Rural - Alea, i Sergi Darder (2003), procedent del continental Illes Balears Arabay Cycling. D'altra banda, l'Equipo Kern Pharma manté una bona nòmina amb Pau Miquel (2000), Francisco 'Kiko' Galván (1997) i Marc Brustenga (1999), però té algunes baixes de catalans. En aquesta campanya ja no hi serà Martí Márquez (1996) ni Àlex Jaime (1998), mentre Jordi López (1998) ha firmat per dues temporades amb l'Euskaltel - Euskadi, a la mateixa categoria. El veterà David de la Cruz (1989), vigent campió d'Espanya en CRI, afronta la segona campanya al suís Q36.5 Pro Cycling Team, on compartirà equip amb Marcel Camprubí (2001), que hi farà la seva tercera temporada. Entre els catalans que militen en equips UCI, el terrassenc David Lozano (1988) és qui acumula més anys a la mateixa estructura i enguany afrontarà la seva 13a temporada completa a Team Novo Nordisk, un equip nord-americà format íntegrament per corredors amb diabetis. A l'estructura italiana Team Polti VisitMalta hi segueixen Àlex Martín (2000) i Fran Muñoz (2001) - que el 2023 va ser campió de Catalunya en CRI i bronze al Campionat d’Espanya sub 23, fent la quarta i segona temporada respectivament en l'estructura professional.

La categoria UCI Continental masculina rebrà fins a quatre cares noves per part del ciclisme català. Qui ha estat dues vegades al podi de Ral·li Dakar com a copilot Oriol Vidal (1993) inicia la seva aventura al ciclisme al portuguès Efapel Cycling. En el país d'aquest equip també hi trobem els noms del campió de Catalunya del 2022 David Domínguez (2000), concretament al Aviludo - Louletano - Loulé Concelho, i Raúl Rota (1999) que farà la tercera temporada al Rádio Popular - Paredes - Boavista. Si anem al japonès VC Fukuoka, al nom del veterà Benjamí Prades (1983) enguany s'hi afegeix el del jove Gerard Ledesma (2003). Les dues altres novetats són les de dos joves talents del ciclisme català: Marc Zafra (2006), campió d'Espanya júnior en ruta i Adrià Pericas (2006), campió d'Espanya júnior en CRI, que recalaran en filials d'equips del World Tour, com són el belga Quick-Step Devo Team i l'UAE Team Emirates Gen Z, respectivament. Finalment, l'equip Illes Balears Arabay continuarà comptant amb Edgar Curto (1999), vencedor de les Grans Clàssiques 2023, i Ricard Fitó (2003), tot i les baixes de l'esmentat Darder que puja de categoria o d'Arnau Gilabert (2002). Tampoc segueix a la categoria Nil Aguilera (2004), que ha deixat l'equip de desenvolupament d'Astana Qazaqstan camí al Caja Rural - Alea.

Sense presència catalana a l'UCI Women's Pro Teams, al pilot femení sí que trobem tres corredores de casa nostra que estaran enguany en estructures UCI Women's Contintental. Es tracta d'Ariana Gilabert (2000), que després de tres anys a Bizkaia-Durango i dos a Laboral Kutxa Fundación Euskadi, l'any passat va fer el pas a l'Eneicat – CM Team, equip que aquest 2025 compartirà amb Mireia Trias (2000), procedent del Massi-Baix Ter. Finalment, arribant de l'equip català també debutarà a la categoria Paula Blasi, en aquest cas a l'UAE Development Team. Blasi fa el salt al filial d'un equip World Tour després de ser la gran revelació del 2024, proclamant-se campiona de Catalunya en ruta i contrarellotge, subcampiona d'Espanya sub 23 en ruta i campiona sub 23 en contrarellotge i firmar una actuació brillant al Tour de l'Avenir, que li va valer per rebre el Premi Revelació a l'Acte de Cloenda de la FCC.