Un 29 % dels articles sobre esportistes femenines encara contenen estereotips de gènere

Durant l'acte del Dia Internacional de la Dona de la UFEC s’han exposat les conclusions de la recerca del projecte europeu POWER (The Portrayal of Women Athletes in Sports Media). Aquesta és una iniciativa pionera finançada pel Programa Erasmus+ Esport que té com a objectiu transformar la manera com les dones esportistes són representades als mitjans de comunicació.

Algunes de les dades destacades de l’estudi són que entre el 22 % i 29 % dels articles a mitjans publicacions a xarxes socials sobre dones contenien estereotips de gènere, i que l’esport femení només rep entre el 0,5 % i el 7 % de la inversió global en patrocinis.

