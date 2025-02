28ª Festa de l'Esport Català, en directe

La Festa de l'Esport Català premia, any rere any, els i les esportistes i les entitats més destacades de la temporada, així com aquells/es que mereixen un reconeixement especial per la trajectòria esportiva. La Festa serà retransmesa en directe pel canal Esport3 i el diari SPORT.

Aquests son les guardonats/des a la 28a Festa de l'Esport Català: