Zaragoza - Espanyol: Ilusiones renovadas con las nuevas caras en los banquillos

Suena algo extraño nombrar un encuentro entre Zaragoza y Espanyol en la Segunda División del fútbol español, pero la realidad es esta. En estos momentos, son dos clubes históricos que no están pasando por su mejor momento. No obstante, no pierden la ambición y tienen la mirada puesta en el deseo de volver a ser lo que eran.

Para ello, tanto zaragozanos como catalanes han renovado sus ilusiones con la incorporación de un nuevo entrenador. En el Zaragoza, Víctor Fernández ha vuelto a coger las riendas del equipo en lo que será su cuarta etapa en el club. La llegada del técnico aragonés parece haber dotado al entorno zaragocista de un optimismo que escaseaba en las últimas jornadas.

Por su parte, el Espanyol decidió poner punto y final al trabajo de Luis Miguel Ramis en el banquillo 'perico' y ha confiado en Manolo González para que consiga dotar al equipo de la regularidad necesaria para ascender a LaLiga EA Sports.

El nuevo técnico blanquiazul quiere estrenarse de la mejor manera, y una victoria en un campo complicado como es La Romareda acallaría las dudas sobre el cambio en el banquillo del Espanyol. El cuadro 'perico' acumula dos empates consecutivos ante equipos de la zona baja de la clasificación que lo llevó a salir de la zona de ascenso directo, que actualmente tiene a únicamente un punto.

Ciertamente, las sensaciones que arrastra el conjunto espanyolista son bastante peores que los resultados; ha sumado ocho puntos de los últimos doce. Manolo González deberá dotar al equipo de una personalidad y estilo de juego propio para conectar con la afición y, obviamente, para conseguir el claro objetivo de dejar atrás LaLiga Hypermotion.

Una semana más, muchas de las miradas están puestas en Martin Braithwaite. El atacante danés es el máximo goleador de la categoría y lleva a sus espaldas el peso ofensivo del cuadro 'perico'. En los siete anteriores encuentros donde el Espanyol ha conseguido ver portería en laguna ocasión, por lo menos un tanto ha sido obra del exjugador del Barça.

Por otro lado, el cambio de entrenador en el Zaragoza era inevitable. El conjunto aragonés tan solo había sumado un punto de los últimos quince. Más allá de los horribles resultados, la percepción era la de un equipo en caída libre que poco a poco se iba acercando a los puestos de descenso. Por lo tanto, de la mano de Víctor Fernández, el equipo tiene que darle la vuelta a la situación y un triunfo ante un candidato al ascenso delante de tu afición fortalecería el nuevo proyecto.