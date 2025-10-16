De Zamora a Diego López: los mejores guardianes pericos de la historia

No son los pericos los únicos que han volado en estos 125 años de historia del RCD Espanyol. Los porteros, reforzados en la historia de Zamora desde la primera Copa del Rey, también han protagonizado paradas semejantes al vuelo humano. Y ‘Divino’.

Desde los Kameni y Diego López a los N’Kono y Toni Jiménez, siempre las porterías blanquiazules estuvieron a buen resguardo. Repasamos los nombres más memorables:

RICARDO ZAMORA

El ‘Divino’ tiene una leyenda tan grande que es difícil incluirla en apenas palabras. Para prueba está que, año a año, se otorga un premio con su nombre al portero menos goleado de LaLiga. Y su legendario fenómeno nació a los 16 años vistiendo, justamente, los colores del Espanyol, club con el que levantaría la Copa del Rey de 1929 y dos Campeonatos de Catalunya, extinto certamen desaparecido en 1940.

Zamora, el primer gran portero perico / RCDE

Tuvo dos etapas en la entidad, de 1916 a 1919 y de 1922 a 1930, además de haberse sentado también en el banquillo en cuatro temporadas repartidas desde 1955 a 1962. Su nombre, por tanto, va ligado al Espanyol desde siempre, tanto que el club ha incorporado el diseño escapulado que tanto le identificó para las camisetas de sus porteros en las últimas temporadas.

ALBERTO MARTORELL

En los años posteriores surgiría una figura destinada a recoger el testigo de Zamora: Alberto Martorell. Criado en la cantera, debutó en el primer equipo con apenas 17 años, nada menos que en un derbi frente al Barcelona, saldado con triunfo blanquiazul. En total, se le registran más de cien partidos con el equipo blanquiazul.

Martorell, el 'sustituto' de Zamora en la portería perica / RCDE

Durante más de una década fue el guardián del arco perico y llegó a defender también la camiseta de la selección española. Tras su etapa bajo palos, signada por doce años como jugador de la entidad cambió el balón por el bisturí y se dedicó con éxito a la medicina.

JOSEP TRIAS

Entre quienes siguieron la estela de Zamora, Josep Trias representa el arquetipo de portero perico por vocación y sentimiento. Formado en la cantera desde niño, defendió la portería blanquiazul durante más de dos décadas y fue el guardameta titular del equipo campeón de Copa en 1940, en aquella final ante el Madrid disputada en Vallecas.

Josep Trias, el portero de la Copa de 1940 / RCDE

Fue un símbolo de fidelidad al club, al que solo se apartó brevemente durante su servicio militar. Trias compartió años con figuras como Albert Martorell, a quien relevó en la meta, y permaneció siempre vinculado al Espanyol incluso después de colgar los guantes.

THOMAS N'KONO

Décadas más tarde, el arco blanquiazul viviría una nueva era dorada con Thomas N’Kono, el camerunés que conquistó al público de Sarrià con su carisma y su agilidad felina. Llegado tras brillar en el Mundial de España de 1982, N’Kono se convirtió en un pionero para los porteros africanos en Europa y en uno de los extranjeros más queridos de la historia del club.

Thomas N'Kono, el extranjero con más partidos en el Espanyol / RCDE

Durante casi una década defendió la portería perica con una mezcla de potencia, reflejos y serenidad que lo elevaron a mito. Sus 333 partidos oficiales lo convirtieron en un referente indiscutible, siendo el extranjero que más veces ha vestido la camiseta perica. Su legado fue tan profundo que incluso décadas después sigue vinculado al club, transmitiendo a las nuevas generaciones el sentido de pertenencia.

TONI JIMÉNEZ

Fue uno de los ídolos de la afición durante los años noventa. Con el Espanyol logró el Trofeo Zamora tanto en Primera (1997/1998) como en Segunda División (1993/1994), y coronó su trayectoria internacional con el oro olímpico en Barcelona ’92. Su profesionalidad y entrega marcaron una época.

Toni Jiménez en su segunda etapa con el Espanyol / EFE

Tras un breve paso por otros clubes, regresó en 2002 para cerrar su carrera en el equipo de su vida, donde disputó un total de 265 partidos oficiales.

CARLOS KAMENI

Camerunés como N'Kono, llegó al Espanyol en 2004 de la mano del propio Thomas, que entonces ya ejercía como entrenador de porteros. Desde su debut en LaLiga, Kameni se consolidó como un guardameta espectacular, ágil y con un instinto prodigioso para los penaltis.

Carlos Kameni, una leyenda de la portería blanquiazul / EFE

En poco tiempo se ganó el cariño de la afición y se convirtió en pieza clave del equipo que conquistó la Copa del Rey de 2006, además de alcanzar la final de la Copa de la UEFA en 2007. Durante su estancia, batió el récord de imbatibilidad que poseía su mentor y dejó huella propia hasta su salida en 2013.

DIEGO LÓPEZ

Aterrizó en el Espanyol en 2016 tras una larga carrera en la élite europea. Procedente del Milan y con pasado en el Real Madrid, el guardameta gallego encontró en el club perico estabilidad y protagonismo, además de afianzarse como líder. Protagonizó, entre otras, la vuelta a Europa de 2019.

Diego López, el último gran ídolo de la portería perica hasta ahora / EFE

En la campaña 2020-21, ya cerca de los 39 años, fue el portero menos goleado de Segunda División, contribuyendo decisivamente al ascenso como campeón. En total, en sus seis temporadas en el Espanyol, López disputó 202 partidos y sigue siendo recordado años más tarde por Cornellà-El Prat.