Xavi Andreu, portavoz del club: "Duele que a los niños del Espanyol les hagan cantar el himno del Barça en la escuela"

Restan tan solo tres días para el primer derbi de la temporada. El RCD Espanyol recibirá al FC Barcelona el próximo 3 de enero en un encuentro cargado de tensión para el que el propio club, a través de un comunicado y de varios representantes, ha pedido cordura con el objetivo de que la entidad no se vea perjudicada, en el que será el regreso de Joan García a Cornellà-El Prat.

El último en pronunciarse al respecto fue Xavi Andreu, exdirector de comunicación y director de relaciones institucionales del club blanquiazul. En declaraciones a 'El Larguero', el portavoz perico explicó los motivos que llevan al club a establecer varias medidas de seguridad, como por ejemplo la prohibición de lucir símbolos azulgranas: "Se debe a que es un partido de alto riesgo y así se ha considerado en las medidas de seguridad".

"No es el primer partido que sucede en los últimos años. Es un tema de nuestra sociedad, no lo puede cambiar solo el Espanyol. Es una decisión que toma el Espanyol como medida preventiva. Yéndome al día del Villarreal el año pasado, ya hubo un lanzamiento de un vaso", añade Andreu.

Otras de las medidas consiste en la instalación de la famosa red y de un túnel retráctil, todo para evitar el posible cierre del RCDE Stadium: "Además de las redes, va a haber un túnel retráctil ya para siempre para que la entrada y salida de los árbitros no vuelva a ser un problema".

"No tomamos esta decisión (la de las redes) porque nos agrade. Son redes especiales de color negro. Limitan que los ojos vean peor, pero estamos intentando que sean lo mínimo y se hace para evitar que el que no haya entendido que hay que ir a animar y no a lanzar cosas, tenga dificultad para crear un problema que conlleve un cierre del estadio que sería doloroso para la imagen de una entidad que está creciendo", dijo sobre la instalación de redes detrás de las dos porterías.

Cambio de horario del derbi

También desveló Xavi Andreu que el horario del derbi no gusta a la entidad blanquiazul, que solicitó a LaLiga adelantar el horario del partido por temas logísticos y de seguridad: "Será un buen partido porque los dos equipos están en un momento dulce, con muchas victorias a sus espaldas, nos ofrecerán un espectáculo futbolístico y por eso el partido se juega a las 21 de la noche. Nosotros pedimos que se jugara antes, por circunstancias más operativas. Tenemos un grave problema de acceso al campo porque es un fin de semana de compras. Tenemos el segundo centro comercial más visitado de Catalunya frente a frente. Por eso abrimos dos horas antes".

El director de relaciones institucionales insistió en ese cambio de horario: "Sí, pedimos a LaLiga que se jugara antes. A primera hora de la tarde. Pero bueno, son algo habitual estas solicitudes. Entendemos que esto es la Liga profesional y hay unos derechos televisivos, este es el partido de la jornada y es lógico que se juegue en un horario puramente televisivo, de máxima audiencia. Pero son muchas horas y si haces que la gente venga antes... A las 19 de la tarde es de máxima presencia de personas en el centro comercial. Juntas 35.000 en el estadio más todo el centro comercial".

El Espanyol y Catalunya

Ya centrado en el ámbito más social y no tan deportivo, Xavi Andreu hizo una reflexión sobre lo que supone ser del Espanyol: "Es evidente que es difícil ser del Espanyol en Catalunya, porque hay un seguimiento exhaustivo a lo que hace el Barça y mucho menos al resto de entidades deportivas de Catalunya. Esto es una realidad y nosotros debemos sacar la cabeza cada día".

Pero no se quedó ahí en sus declaraciones: "Se ha instalado una cultura en la que parece que si no eres del Barça... Es fácil menospreciar al Espanyol. Se puede opinar y hasta olvidarse de que existimos muchas veces. Y eso duele. Pero debemos seguir luchando y lo estamos demostrando. Estamos en el mejor momento social de los últimos años y hay que seguir creciendo".

Y concluyó Xavi Andreu con una reflexión sobre la presencia del FC Barcelona en las escuelas: "Duele que a nuestros niños y niñas, cuando van a la escuela, les reiteren que deben cantar el himno del Barça o leer un texto del Barça. Pasan cosas muy raras en Catalunya, pero es nuestra sociedad. Nosotros estamos presentes en todos los aspectos sociales de Catalunya. La gente del Espanyol es tenaz, resiliente. Tenemos orgullo y sentimiento, y con esto ni se juega ni se gana".