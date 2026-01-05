Así vivió el derbi el árbitro García Verdura: "Hay un contacto que no es suficiente para penalti"

Espanyol y Barça se midieron este sábado en un derbi de mucho nivel. Pese al ruido exterior y la previsible tensión entre ambos conjuntos, blanquiazules y azulgranas protagonizaron un auténtico espectáculo sobre el terreno de juego, que cayó a favor de los visitantes gracias a las intervenciones de Joan Gracia y los tantos de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

Otro de los protagonistas, aunque por suerte con un protagonismo limitado, fue Víctor García Verdura. El CTA decidió romper con el criterio de territorialidad y designó a un árbitro catalán para un derbi entre dos equipos catalanes. Una novedad que resultó ser todo un acierto, ya que el colegiado de Mataró dirigió el encuentro a un gran nivel y sus decisiones apenas generaron polémica al acabar el partido.

Hoy, días después del partido, la Real Federación Española de Fútbol compartió un vídeo de cómo vivió el árbitro Víctor García Verdura el duelo entre el Espanyol y el FC Barcelona, en un ejercicio de transparencia que tanto gusta a los aficionados de este deporte.

Entre las diferentes jugadas que permiten comprobar cómo vivió García Verdura, destaca el choque entre Gerard Martín y Pere Milla, una acción provocada por el empujón de Joan García a su compañero. En ese sentido, se puede escuchar al árbitro catalán dejando claro que "no hay nada, no hay nada, es el suyo que lo empuja, no hay nada". Además, conversa directamente con Gerard Martín: "Gerard, ¿cómo estamos? Te empuja tu portero. Si te empuja tu portero, que la culpa tiene el otro jugador".

Durante todo el vídeo, se puede ver al colegiado de Mataró muy comunicativo con los jugadores de ambos equipos. Tras una falta de Roberto a Baldé, García Verdura evita el pique entre ambos jugadores y se dirige directamente al delantero del Espanyol: "Roberto, el último empujón sobra. Si llegas tarde, frénate antes, por favor". O en otra acción que se dirige a Ferran Torres: "Ferran, te he avisado antes, no quiero empujones con el balón fuera de lugar".

Víctor García Verdura, en el derbi entre Espanyol y Barça / Gorka Urresola Elvira

También se escucha una conversación con Marko Dmitrovic. En esta, García Verdura indica que "no podemos decir que todos los contactos son falta", mientras que el portero serbio agradece este criterio arbitral: "Ojalá más como tú, ojalá todos pitáramos como tú, pero el criterio no es igual".

Asimismo, se revela el criterio del colegiado para no pitar penalti en una acción de Omar El Hilali sobre Pedri, a pesar de las reclamaciones de los jugadores del Barça: "Chuta perfectamente y luego hay un contacto que para mí no es suficiente para penalti. No es suficiente, gracias. Está todo chequeado, Pedri. Chutas, y hay un contacto que no es suficiente para penalti".

Por último, sale a la luz la reacción del colegiado tras el lanzamiento de alguna botella en los minutos finales del partido. "Chicos, ir para allá. Que dé el mensaje de que no se pueden tirar objetos, ¿vale? Esperamos que digan el tema de objetos porque se han lanzado muchas botellas llenas y hay que decirlo por megafonía. Lo que no puede ser es que caigan botellas llenas", indicó García Verdura.