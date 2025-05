Lo que no se vio en la salvación del Espanyol: un silencio sepulcral, un llanto desconsolado en el banquillo y una invasión de felicidad

El Espanyol seguirá un año más en Primera División. En un RCDE Stadium abarrotado, el cuadro blanquiazul supo sobreponerse al nerviosismo para acabar sellando la salvación con goles de Puado y Pere Milla. Quien más lo vivió fue, sin duda, Manolo González, que lloró desconsolado mientras la afición invadía el terreno de juego.

Te contamos todo lo que no se vio en este Espanyol-Las Palmas de la jornada 38 de LaLiga EA Sports, desde el mosaico inicial a los cánticos de "Tamudo, Tamudo". Todo ello tras el silencio sepulcral que se formó con el primer gol del Leganés.

El silencio por el 1-0 del Lega

La tarde no iba a ser precisamente un camino de rosas para el Espanyol, a pesar de vivirse un ambiente irrepetible en las gradas, con el himno cantado a capela y un mosaico con el año de fundación del club (1900).

A las imprecisiones pericas y los sustos por parte de Las Palmas en Cornellà se le iba a sumar pronto un nuevo factor en contra. El CD Leganés iba a adelantarse en Butarque con un gol de Javi Hernández a los 24 minutos.

El mosaico que presentó el Espanyol antes del partido / Marc Marín

En una jornada donde la radio resulta ser imprescindible -aunque dependas de ti mismo-, el RCDE Stadium enmudeció por completo mientras la alegría se desataba en la Comunidad de Madrid. Fueron unos 30 segundos en los que no se escuchaba ni un alma. Ni aplausos ni cánticos.

El Espanyol se veía, momentáneamente, en Segunda División. El silencio no fue tan exagerado con el 2-0 de Diomande y apenas se notó con el tercero de Juan Cruz en el 40', pues la afición perica ya sabía que la salvación pasaba por Cornellà-El Prat. Nada de mirar de reojo a Butarque, donde todo estaba solucionado.

El llanto de Manolo González

Si hay alguien que sufrió más que nadie ese es Manolo González. El artífice de la salvación era un manojo de nervios en la banda mientras su equipo no lograba el gol de la permanencia.

El penalti de Puado hizo saltar a todo el banquillo de su sitio. Pero hay alguien que pedía más. Sabía que un resultado tan ajustado podría pasarle factura al Espanyol en los minutos finales. Y así llegó la sentencia de Pere Milla, que provocó además los cánticos de "Tamudo, Tamudo" mientras el máximo goleador catalán de la historia aparecía en los videomarcadores.

Mientras todo el mundo hacía piña con los futbolistas, había un hombre que no podía parar de llorar. No nos referimos a cualquiera de los 32.500 aficionados presentes en las gradas. Que también. Nos referimos a Manolo González, que no pudo contener las lágrimas viendo el ambiente que se había generado en el campo.

Manolo González llora tras el 2-0 de Pere Milla / Dani Barbeito

Ha sido una temporada de mucho sufrimiento en el Espanyol. Desde el minuto 82 -el gol de Pere Milla- hasta el 96', el preparador gallego lloraba sin parar soltando toda la emoción y rabia que había acumulado en 37 jornadas.

Invasión, jugadores a hombros y "chino, vete ya"

Y cómo no. Con el pitido final llegó la invasión de campo por parte de la afición. La megafonía ya avisaba un minuto antes del pitido final de que nadie saltase al campo. Pero un día como hoy, ante el sufrimiento de la afición blanquiazul, nadie estaba por la labor de hacer caso.

Si bien decenas de Mossos d'Esquadra ejercían un cordón policial en el gol donde se ubica la Grada Canito, los aficionados aprovecharon para invadir el campo por el otro costado. Uno tras otro, hasta que la policía no pudo frenarlos y unas 15 mil personas ocuparon el césped.

Omar El Hilali, a hombros tras acabar el partido / Dani Barbeito

No quedó ni un solo jugador sin ser levantado a hombros: Omar, Joan García, Carlos Romero... Todos. Tampoco hay resto de las redes de la portería. También hubo tiempo para el ya típico "Directiva dimisión" y el "Chino, vete ya", todo ello minutos antes de que los jugadores saltaran al césped para dirigirse a la grada tras una vuelta de honor.

La celebración en Cornellà-El Prat finalizó con un discurso del líder Joan García, la petición de fichaje de Roberto Fernández y la reclamación de la renovación de Javi Puado.