Lo que no se vio del Espanyol-Real Sociedad: del "azulgrana el que no baile" de Manolo González al "el año que viene, Girona-Sabadell" de La Curva

Manolo González quiere seguir en el RCD Espanyol. "Lo único que quiero es estar aquí siempre que la gente quiera", fueron sus palabras en rueda de prensa tras el empate ante la Real con el que se cerró el curso.

Todo dependerá de Monchi y de Alan Pace, pero la afición dictó sentencia este sábado, cuando el técnico gallego demostró ser un perico más uniéndose a la fiesta de los hinchas.

Manolo, que sufrió como el que más durante las 18 jornadas sin ganar y que lloró de emoción y de liberación ante el Athletic, quiso acercarse a la Grada Canito una vez concluido el partido y la temporada para celebrar la permanencia lograda una semana antes. "A veces nos olvidamos de la afición. No cuesta nada estar con ellos, lo hago porque me sale de dentro", dijo luego.

Manolo González, tras el Espanyol-Real Sociedad / RCD ESPANYOL

Micrófono en mano

Incluso se subió Manolo a la tarima de la grada de animación para unirse a la fiesta de los aficionados pericos, que corearon su nombre en repetidas ocasiones y que entonaron cánticos en favor de su continuidad.

Del 'Manolo es de La Curva' al 'Manolo, quédate'. Incluso un 'Azulgrana el que no baile' que provocó el movimiento del entrenador perico y las sonrisas de los futbolistas blanquiazules, que lo observaban todo desde el área pequeña.

Manolo González, agradecido a la afición del Espanyol / RCD ESPANYOL

"Muchas gracias a todos por el apoyo durante la temporada, sin vosotros no hubiera sido posible. Y sobre todo gracias a la plantilla que se ha dejado la vida por mantener al Espanyol en Primera División", fue el discurso del técnico micrófono en mano ante los diferentes grupos de animación.

El futuro del gallego todavía no está definido, y es ahora turno para Monchi y la nueva dirección general deportiva de cara a tomar la decisión sobre quién será el entrenador del Espanyol la próxima temporada. Tras haber logrado la salvación con tres jornadas de antelación y haber cumplido con el objetivo por tercer año consecutivo, todo apunta a que Manolo seguirá, tratará de despertar "de una puta vez" a ese gigante dormido que es el Espanyol y la afición lo celebrará.

Adiós a Romero

No hubo carambola en Cornellà-El Prat y ambos equipos se conformaron con el empate en un duelo intrascendente en lo deportivo pero que sirvió para despedir como se merece a Carlos Romero, otro de los más ovacionados en el pospartido junto al técnico.

Carlos Romero dice adiós al Espanyol / RCD ESPANYOL

El lateral zurdo ha demostrado esta temporada ser uno de los mejores jugadores de LaLiga y, ante la Real, completó una de sus mejores actuaciones en lo que va de año. No pudo sustituirle Manolo durante el partido para homenajearle porque veía opciones de buscar la victoria, pero sí se llevó los aplausos de la grada y los cánticos de 'Romero, Romero, Romero'.

A falta de Europa...

La fórmula que metía al Espanyol en Europa necesitaba muchos ingredientes, pero el club blanquiazul no encontró ni uno. Ganaron Getafe, Valencia y Rayo, perdió el Athletic y ni siquiera ganó el cuadro perico. Pero eso a la grada le dio igual, pues con la derrota momentánea tras el gol de Óskarsson se dedicó a celebrar el gol del Elche ante el Girona.

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Se sucedieron entonces los cánticos de "a Segunda, oé; a Segunda, oé" con los de "el año que viene, Girona-Sabadell", ironizando con el posible ascenso de los arlequinados y, sobre todo, con el descenso luego ya matemático del conjunto rojiblanco. No olvidan en el RCDE Stadium esos mismos gritos deseando el descenso que Montilivi le dirigió al Espanyol hace algo más de un año, cuando los pericos se hundían en la zona roja de Primera tras caer frente al Girona por 4-1.