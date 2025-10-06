Joan Collet, expresidente del Espanyol, involucrado en una pelea con hinchas del Betis

El Espanyol se marchó al parón de selecciones con una nueva derrota que deja un muy mal sabor de boca tras un gran inicio de temporada. Los blanquiazules cayeron en el RCDE Stadium frente al Real Betis, desperdiciando un penalti en el minuto 102 que Pau López le detuvo al capitán Javi Puado. El exguardameta perico, de hecho, fue el gran protagonista tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, en un duelo que generó mucha tensión en las gradas, con el expresidente blanquiazul Joan Collet involucrado en una pelea con hinchas del Real Betis.

Tensión en los palcos con Collet

Una vez finalizado un partido de alto voltaje, se vivieron momentos de tensión en el RCDE Stadium, con provocaciones de aficionados verdiblancos fuera de las localidades visitantes, incluidos los palcos del RCDE Stadium, donde corrió rápidamente por redes sociales un vídeo en el que se ve a varios aficionados peleándose, con el que fuera presidente del Espanyol Joan Collet involucrado.

Según pudo saber SPORT, la trifulca tuvo como protagonistas a aficionados del Real Betis situados en uno de los palcos VIP del sector 103 de Cornellà-El Prat. Las provocaciones verdiblancas caldearon el ambiente entre hinchas de ambos equipos hasta el punto de originarse una discusión subida de tono con varios enganchones y empujones. El expresidente del Espanyol Joan Collet, algo apartado, trató de poner paz y separar a los autores de la pelea, que no llegó a más.

Pau López reta a la afición perica

También se erigió como protagonista de la tarde-noche Pau López, que volvía a la que fue su casa durante muchos años. Salido de la cantera blanquiazul, el guardameta catalán debutó y disputó tres temporadas con el primer equipo perico. Sin embargo, forzó su salida de la entidad catalana en 2018 para poner rumbo al Real Betis, club al que se marchó sin dejar ni un solo euro en las arcas del Espanyol

Desde entonces, Pau López ha sido recibido con pitos siempre que ha visitado el RCDE Stadium, que le considera un "traidor" por haberse marchado del club de su vida por la puerta de atrás y sin llegar a un acuerdo de renovación que le hubiese permitido dejar algo de dinero en la entidad.

Pero esa tensión entre exguardameta perico y afición llegó a su punto más alto este domingo. Todo sucedió en el añadido del partido entre Espanyol y Real Betis. El colegiado señaló un penalti para los blanquiazules que podría haber significado el empate a dos, pero Javi Puado desperdició la pena máxima.

De hecho, se topó con un Pau López que realizó un paradón para salvar los tres puntos verdiblancos. Y su reacción no tardó en hacerse viral: el portero del Real Betis se giró inmediatamente hacia la afición local tras detener el penalti, se llevó las dos manos a sus orejas y con cara de rabia retó a la grada de animación del Espanyol.

Edu Expósito: "Luego pasan las cosas que pasan"

Una celebración que no gustó nada a los futbolistas del Espanyol, que suficiente tenían con haber dejado escapar dos puntos en el minuto 102 de un partido en el que merecieron un premio mucho mayor. En ese sentido, Edu Expósito se mostró tajante en declaraciones a DAZN: "Es una buena parada, para eso está el portero, pero el gesto sobra totalmente. Es un jugador que se ha criado aquí, luego pasan las cosas que pasan, pero eso sobra. Los que le han dado de comer primero son los de aquí. Le doy la enhorabuena por parar el penalti, pero no por el gesto, está feo".

El propio Pau López, sabedor de su error, salió a disculparse en zona mixta, donde pidió perdón al Espanyol, asegurando que le desea "lo mejor eternamente", aunque pidió que se entendiera su reacción: "Si alguien se ha sentido ofendido por mi celebración, pido disculpas. Son momentos de muchas emociones, al final es difícil controlarse y lo que quiere uno es celebrarlo. Si hay algún gesto que haya estado fuera de lugar, me disculpo públicamente porque igual que ahora juego en el Betis jugué en este club y le deseo lo mejor eternamente. Pero tienen que entender que es una jugada en el último minuto, si paraba el penalti ganábamos el partido y tenía que celebrarlo".