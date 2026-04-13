Lo que no se vio del derbi: ¡Manolo González simuló cuatro arcadas al pisar el Spotify Camp Nou!

El 4-1 contra el Barça fue un golpe duro para el Espanyol. El cuadro perico salió trasquilado del Spotify Camp Nou y sumó otra derrota a su contador en un 2026 para olvidar. El año natural del equipo de Manolo González es tan malo que aún no ha ganado un partido en lo que va de año. En total, ya son 14 jornadas consecutivas sin conocer la victoria; como mínimo, una situación preocupante.

El encuentro acabó con un enganchón entre Gavi y Pere Milla, que se intercambiaron varias palabras durante y después del encuentro. De hecho, aún enfadado al ser sustituido, le explicaba lo sucedido a Robert Lewandowski, asegurando entre risas que "es un pringado; míralo, ha venido a Fermín y a mí a decirme que soy malísimo". El polaco se partía la caja con la rencilla. Una acción que Manolo González no dudó en recriminar en rueda de prensa, dejando claro que "cuando ganamos, todos somos pistoleros".

Manolo y sus arcadas

Pero en el derbi hubo más que palabras. En este caso, gestos. El del propio Manolo González, antes del duelo, al pisar el Camp Nou. Los compañeros de 'El Día Después' de Movistar Plus+ captaron al técnico de Folgoso do Courel sobre el césped y, con las manos en los bolsillos, simulando hasta cuatro arcadas. La imagen es, cuanto menos, curiosa. Está claro que el técnico perico no tiene mucha simpatía por el Barça.

Sea como fuere, el Espanyol se llevó una goleada en territorio blaugrana, pero respira tranquilo en la tabla porque se lo ganó tras una primera vuelta excelsa. Tanto, que el equipo soñó, y con motivos, con poder jugar Europa el curso que viene. Sin embargo, la realidad de los blanquiazules ahora es mucho más cruda.

Objetivo permanencia

No queda otra que pensar en el futuro y conseguir una victoria cuanto antes para finiquitar el objetivo del club: la permanencia. Con 38 puntos en 31 jornadas, el Espanyol ocupa la décima plaza en la clasificación.

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Por delante, siete duelos por jugar; 21 puntos en juego: Rayo Vallecano (fuera), Levante (casa), Real Madrid (casa), Sevilla (fuera), Athletic Club (casa), Osasuna (fuera) y Real Sociedad (casa). ¿Acabará sufriendo más de lo esperado en enero?