Villarreal-Espanyol: Tocados pero no hundidos

El posible debut de Cyril Ngonge, las dolorosas bajas de Terrats y Carlos Romero, el enésimo partido en lunes, el reencuentro con Gerard Moreno... Son múltiples los alicientes que se congregarán esta noche en La Cerámica (21.00 horas), pero ninguno como la oportunidad del Espanyol de romper la maldición de 2026 para que en el campo, en el vestuario y en el entorno pueda volverse a hablar de la palabra prohibida.

Esa que no quiere oír ni en pintura Manolo González, esa que no refleja para nada la dinámica actual del equipo, esa que por sensaciones y por la presión que empiezan a ejercer los equipos de la zona media parece muy lejana. Pero la primera vuelta del Espanyol fue tan histórica que, datos en mano, el club se mantiene en posiciones europeas -sexto con 34 puntos-. Y así seguirá una vez finalice la jornada.

Por ese motivo, tras años y años de sufrimiento, se sigue hablando de Europa pese a encadenar cinco partidos consecutivos sin ganar. Esa es la maldición que aspira a romper el Espanyol frente a todo un Villarreal que, por plantilla, está a años luz del cuadro perico, pero que tampoco atraviesa su mejor dinámica en LaLiga y cuyo técnico considera a los catalanes como "un rival directo, súper competitivo y muy difícil de ganar".

Reencuentro con Gerard Moreno

Si el Espanyol todavía no ha despertado en este 2026 con cuatro derrotas y un empate (1 punto de 15), el Submarino Amarillo encadena tres tropiezos consecutivos (1 de 9) que le han hecho caer hasta la cuarta plaza. Se aferra Marcelino al 'efecto Gerard Moreno' para revertir una situación complicada, aunque el catalán llega entre algodones y su titularidad es una incógnita, según las palabras del entrenador.

De participar esta noche, será el segundo reencuentro de la temporada entre aquel futbolista perico desde niño y el club que se vio obligado a venderle hace unos años. De hecho, Gerard ya hizo cumplir la ley del ex en el encuentro de la primera vuelta en el RCDE Stadium. Pidió disculpas, como no podía ser de otra forma, pero el 'daño' ya estaba hecho. Y es que si el '7' groguet se encuentra mínimamente bien en el aspecto físico, se convierte en uno de los delanteros más determinantes del campeonato.

Oportunidad para Ngonge

Pero no solo a él deberá frenar el conjunto de Manolo González. Cuenta Marcelino con siete bajas, incluido el sancionado Pedraza, pero sí están disponibles los Pépé, Mikautadze, Buchanan, Moleiro y compañía. Para ello, podría volver el técnico gallego a recuperar el once con el que arrasó en la primera vuelta, aunque con dos matices no poco importantes: Carlos Romero (igual que Ramon Terrats) es baja por la cláusula del miedo y Cyril Ngonge podría ser el tapado.

Todo apunta a que el técnico levantará el castigo a Omar El Hilali en la banda derecha, mientras que el gallego confirmó la presencia de José Salinas en el lateral zurdo. Las dudas surgen arriba, donde Roberto apunta a titular con la reaparición en el once de Pere Milla y la incógnita en la banda derecha.

Noticias relacionadas

Ngonge, único fichaje perico en el mercado de invierno, ilusiona a la afición de cara a un último tercio de la temporada que se antoja complicado para los blanquiazules. No despejó Manolo la duda sobre su titularidad en rueda de prensa, pero sí dejo claro que la llegada del belga "abre otras opciones como que Dolan juegue por la izquierda".