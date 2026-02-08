LALIGA EA SPORTS
Villarreal - Espanyol: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports
Te contamos a qué hora y dónde ver hoy el partido entre Villarreal CF y RCD Espanyol de LaLiga EA Sports
El Espanyol afronta este lunes, en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, un nuevo compromiso a domicilio en un complicado feudo como La Cerámica frente al Villarreal. Se marca como una fecha clave en el calendario, pues los blanquiazules todavía no conocen la victoria en este 2026 y visitan a un Submarino amarillo en una dinámica tampoco muy positiva.
El cuadro de Manolo González no sabe lo que es ganar desde el cambio de año. Cayó frente al FC Barcelona, empató en el Ciutat de València contra el Levante y sucumbió ante Girona, Valencia y Deportivo Alavés de forma consecutiva.
Los resultados no acompañan y las sensaciones sobre el terreno de juego empiezan a ser preocupantes, sobre todo tras el último mazazo en el RCDE Stadium, donde el equipo no fue capaz de imponerse a un Alavés que peleaba por huir de la zona de descenso. Sea como sea, el conjunto perico sigue sexto, en posición europea, y una victoria podría consolidarle todavía más en la zona noble.
HORARIO DEL VILLARREAL - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Villarreal y Espanyol, correspondiente a la 23ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa este lunes 9 de febrero a las 21:00 horas en España.
DÓNDE VER EL VILLARREAL - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Villarreal y Espanyol se podrá ver en directo a través de DAZN España.
También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Barcelona - Mallorca: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- Ivan Ljubicic, exentrenador de Federer, sobre Alcaraz: “Hoy es mentalmente más fácil ganar siete Grand Slams”
- ¡Suspendido el Rayo-Real Oviedo por el estado del campo de Vallecas!
- Hay más Rashfords en Europa
- ¡Bombazo! El Barça abandona la Superliga
- Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca
- Cambios en la lista del FC Barcelona para la Champions: Cancelo, Ter Stegen, Dro...
- Nadie vale más en América: negocio redondo con Vitor Roque