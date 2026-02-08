Villarreal - Espanyol: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Espanyol afronta este lunes, en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, un nuevo compromiso a domicilio en un complicado feudo como La Cerámica frente al Villarreal. Se marca como una fecha clave en el calendario, pues los blanquiazules todavía no conocen la victoria en este 2026 y visitan a un Submarino amarillo en una dinámica tampoco muy positiva.

El cuadro de Manolo González no sabe lo que es ganar desde el cambio de año. Cayó frente al FC Barcelona, empató en el Ciutat de València contra el Levante y sucumbió ante Girona, Valencia y Deportivo Alavés de forma consecutiva.

Los jugadores del Espanyol, tras perder contra el Alavés / RCD Espanyol

Los resultados no acompañan y las sensaciones sobre el terreno de juego empiezan a ser preocupantes, sobre todo tras el último mazazo en el RCDE Stadium, donde el equipo no fue capaz de imponerse a un Alavés que peleaba por huir de la zona de descenso. Sea como sea, el conjunto perico sigue sexto, en posición europea, y una victoria podría consolidarle todavía más en la zona noble.

HORARIO DEL VILLARREAL - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Villarreal y Espanyol, correspondiente a la 23ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa este lunes 9 de febrero a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL VILLARREAL - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Villarreal y Espanyol se podrá ver en directo a través de DAZN España.

