En directo
LALIGA EA SPORTS
Villarreal - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre Villarreal y Espanyol de la jornada 23 de LaLiga en el estadio de La Cerámica
Villarreal y Espanyol se miden este lunes en la vigesimotercera jornada de LaLiga EA Sports.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
La prioridad de Manolo González
Como repasó nuestro compañero Marc Marín en la rueda de prensa, Manolo González tiene claro el 'target' de esta temporada: "El primer objetivo son los 42 para luego mirar el otro. No puedo mirar al objetivo europeo si no llegamos a los 42. Y luego recuperar el espíritu de todo el año. Somos un muy buen Espanyol fuera de casa e históricamente no era así, así que hay seguir en esa línea"
Iniciativa del Villarreal
Según indica la hoja de partido entregada a los periodistas, los jugadores del Villarreal CF saldrán al terreno de juego acompañados de la persona que les inspiró a ser futbolistas: abuelos y nietos de socios del Villarreal CF.
XI del Villarreal
También anunció Marcelino a sus once guerreros para buscar asestar un duro golpe al cuadro blanquiazul, que solo ha podido cosechar un punto en los últimos cinco partidos. Gerard Moreno, un perico más, capitanea la nave de los 'groguets'.
Terrats, también ausente
A la baja de Romero en el Espanyol, por ser propiedad del Villarreal, se suma la de Terrats por la misma razón.
Los XI de Manolo González
Vuelve a las bases el entrenador gallego: Omar en banda, Urko-Pol-Edu en el mediocampo, y Dolan-Roberto-Pere en ataque. La única baja, obligada, es la de Carlos Romero, futbolista propiedad del Villarreal. En su lugar actuará José Salinas.
¡Bienvenidos!
¡Hoooola, hola! Bienvenidos a la transmisión de este apasionante Villarreal-Espanyol que cierra la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025/26. El choque dará inicio a las 21.00H en La Cerámica.
