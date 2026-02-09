Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villarreal - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre Villarreal y Espanyol de la jornada 23 de LaLiga en el estadio de La Cerámica

Acción del partido de la primera vuelta entre Espanyol y Villarreal

Acción del partido de la primera vuelta entre Espanyol y Villarreal / EFE

Sebastián Vargas Rozo

Villarreal y Espanyol se miden este lunes en la vigesimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

