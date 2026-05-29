Oficial: El Villarreal blinda todavía más a Carlos Romero tras explotar en el Espanyol

Carlos Romero se ha convertido en uno de los mejores laterales de LaLiga y en el Villarreal son conscientes de ello. El club 'groguet' anunció este viernes la renovación del defensor -la segunda en apenas 11 meses-, que ha jugado a préstamo en el RCD Espanyol durante las dos últimas temporadas.

El Villarreal blinda todavía más a un futbolista con muchísimo potencial y que podría convertirse en el futuro en una de las grandes ventas del club castellonense. De hecho, la entidad ya le había renovado hasta 2029 el pasado verano justo antes de cederlo al Espanyol por segunda temporada consecutiva.

Carlos Romero demostró en su primer año como blanquiazul que podía convertirse en uno de los laterales a seguir en LaLiga, con varios de los grandes europeos atentos a su situación. Sin embargo, ha sido la recién finalizada campaña 25/26 la que le ha permitido explotar y convertirse en uno de los futbolistas revelación de la temporada.

Todo ello ha hecho activar las alarmas de un Villarreal que no quiere dejarle escapar y que le ha blindado todavía más de cara a posibles futuras ofertas. Carlos Romero renueva ahora dos años más, hasta junio de 2031.

Carlos Romero junto a Roig Negueroles, en el anuncio de su renovación / Villarreal CF

"El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo de renovación con Carlos Romero, que defenderá los intereses del Submarino hasta junio de 2031. Con esta ampliación de contrato, el defensa valenciano prolonga dos temporadas más su vinculación con el club amarillo, que expiraba en 2029", expone el club en un comunicado.

Los planes del Villarreal pasan por incluirle en la primera plantilla del próximo curso, probablemente con Iñigo Pérez en el banquillo tras el adiós de Marcelino: "Tras dos exitosas y fructíferas cesiones en el RCD Espanyol, el joven defensa valenciano formará parte de la plantilla del primer equipo del Villarreal CF durante la próxima campaña 2026/27. Un curso tan exigente como ilusionante en el que el Submarino jugará nuevamente LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League".

Noticias relacionadas

Finalizada su etapa en el Espanyol, Carlos Romero afronta ahora nuevos retos y con un techo todavía por determinar. Tal es la huella que dejará en Cornellà-El Prat, que todo el estadio le despidió en la última jornada ante la Real Sociedad con aplausos y cánticos: "Tras dos campañas consecutivas vistiendo la elástica del RCD Espanyol, el joven zaguero valenciano se ha consagrado como uno de los mejores defensas de LaLiga. Especialmente tras su impresionante desempeño en la última campaña con los blanquiazules, en la que se convirtió en uno de los grandes nombres propios de la competición".