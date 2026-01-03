Más vigilancia fuera del estadio y cacheos "minuciosos" para acceder: así será el dispositivo policial del Espanyol-Barça

En las últimas semanas, los Mossos d'Esquadra han preparado un dispositivo de seguridad específico para el partido Espanyol-Barça que debe disputarse este sábado en el estadio de Cornellà-El Prat con una única obsesión: impedir que vuelva a ocurrir el grave incidente de mayo pasado, durante el encuentro de la temporada pasada en el mismo escenario, cuando una conductora atropelló a aficionados pericos dejando una quincena de heridos.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte considera que se trata de un partido de "alto riesgo", como cualquier derbi entre Espanyol y Barça, pero al tener presente el atropello de hace unos meses junto con la polémica por la vuelta del portero Joan García a Cornellà-El Prat, la policía catalana ha decidido reforzar su presencia en el perímetro exterior para acceder al estadio. De esta forma colocará a más de un centenar de agentes uniformados y de paisano en puntos estratégicos cercanos al campo para controlar la seguridad.

Cortes de tráfico

El dispositivo comenzará unas horas antes del partido cuando agentes de la unidad de subsuelo de Mossos revisen la zona del alcantarillado. Cuando falten unas dos horas para el encuentro se cortarán al tráfico de vehículos algunas de las vías cercanas al campo para garantizar el acceso sin incidentes. La medida estará coordinada con agentes de la policía de Cornellà de Llobregat, ya que está previsto que muchas personas salgan del centro comercial Splau a esa hora. La movilidad será un punto caliente de la actuación policial teniendo en cuenta que el centro comercial estará a rebosar por ser un fin de semana previo a la festividad de Reyes.

Sin embargo, agentes de unidades de los Mossos como las de orden público, en concreto efectivos de la Brimo y la Arro, y patrullas de seguridad ciudadana establecerán un perímetro para evitar incidentes. También se activarán policías de la unidad canina así como del grupo de drones para controlar desde el aire todos los accesos al estado y así detectar cualquier incidente para dar una rápida respuesta policial.

Además, se contará con ambulancias y personal de Transports Metropolitans de Barcelona para coordinar la afluencia de personas que lleguen en transporte público. Se pondrán vehículos policiales en algunos puntos para impedir el paso de vehículos y se hará un seguimiento de los aficionados más radicales. En este sentido, los agentes podrían hacer algún registro en los aledaños si sospechan de que algún aficionado radical lleva algún elemento peligroso. El Ayuntamiento de Cornellà ordenó el cierre dos horas antes del partido de los bares de la avenida en la que se produjo el atropello mortal, ya que es un punto de reunión de aficionados.

Registros minuciosos

El personal de seguridad del club también hará registros y cacheos "minuciosos" del público que entre al estadio, que abrirá su puerta unas dos horas antes del partido. Se examinarán bolsas y mochilas, y se impedirá el acceso de cascos de moto, objetos voluminosos, maletas, ordenadores y cualquier otro susceptible de ser lanzado al campo. Tampoco se dejará entrar con camisetas, gorras o bufandas del Barça. En los accesos habrá policías y vigilantes del Espanyol para impedir que se generen incidencias.

En una reunión mantenida hace unos días entre representantes de la policía catalana y efectivos de seguridad del club perico se acordó también ubicar redes detrás de las porterías para evitar riesgos, principalmente por la vuelta a Cornellà-El Prat del portero Joan García, ahora con el conjunto visitante. También se distribuirá a personal de seguridad del club por todo el campo para evitar posibles invasiones del terreno de juego.

Sanciones

En este sentido, el Espanyol recuerda que el reglamento disciplinario del club para garantizar el respeto, la seguridad y la convivencia en el estadio prevé sanciones aplicables en caso de infracción, que van desde amonestaciones privadas hasta la suspensión o pérdida de la condición de socio o abonado durante 5 años, además de sanciones económicas entre 150 y 600 euros.

Además, desde el club 'perico' se insta a llegar con antelación al campo y usar transporte público o autocares de peñas, ya que el sábado el centro comercial Splau estará a pleno rendimiento, y más teniendo en cuenta la proximidad de Reyes, lo que "puede provocar afectaciones importantes en los accesos y salidas del estadio". Por eso, los Mossos han diseñado un importante dispositivo externo que debe garantizar al mismo tiempo la movilidad y la seguridad para los que salen del centro comercial y los que entran al campo.