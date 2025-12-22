Victoria catedralicia del Espanyol para soñar a lo grande

"Sería muy bonito pegar una hostia en un campo como San Mamés", decía Manolo González en la previa. Y así lo hicieron sus jugadores. El Espanyol remontó el tanto inicial del Athletic y conquistó La Catedral gracias a los goles de Carlos Romero y Pere Milla (1-2). Los pericos cierran el año en plazas europeas, a tan solo dos puntos de la Champions.

El conjunto perico quería prolongar su excelente dinámica de cuatro victorias consecutivas en el campeonato liguero, afianzarse un poco más en las posiciones europeas y cerrar el año con una nueva alegría para su afición. Pero delante tenía una de las plazas más complicadas del fútbol español: San Mamés.

Para intentar conquistar La Catedral, Manolo González recuperó a Tyrhys Dolan, que se perdió el partido contra el Getafe por sanción, y apostó por los tres jugadores apercibidos —Pol Lozano, Omar El Hilali y Pere Milla— pese a tener el duelo con el Barça en el horizonte. El único pensamiento estaba sobre el terreno de juego de Bilbao.

La seña de identidad del Espanyol se hizo visible desde el principio en San Mamés: intensidad, agresividad y juego directo para hacer daño al cuadro vasco. Sin sufrir en el aspecto defensivo en los primeros minutos, el equipo blanquiazul avisó con un tenso centro de Dolan que Lekue salvó en última instancia para evitar el disparo a bocajarro de Roberto Fernández.

El Athletic no encontraba resquicios en la defensa perica, sin embargo, un error de Cabrera en la salida de balón provocó un mano a mano de Gorosabel que obligó a lucirse a Dmitrovic con una gran intervención. No llegaba con fluidez el cuadro local, pero volvió a a generar mucho peligro con un centro de Nico Williams que ni Sancet ni Berenguer lograron rematar entre los tres palos gracias al buen trabajo de la zaga del Espanyol.

Con el paso de los minutos, el empuje del Athletic se intensificó y apenas dejaba transitar en ataque al Espanyol. En ese contexto, Iñigo Ruiz de Galarreta lo intentó con un potente disparo desde fuera del área, mientras que Dmitrovic volvió a erigirse como salvador con una mano espectacular tras un remate de Berenguer. Una auténtica demostración de reflejos del portero serbio.

Minutos 'locos'

Los de Manolo González lo probaron en un par de ocasiones a balón parado, un recurso que está dando tantos puntos al Espanyol esta temporada, pero no lograron batir la portería del Athletic. Pero la más clara para los pericos llegó al filo del descanso, con un mano a mano de Roberto que no supo definir. Y, tras desaprovechar esta oportunidad, el Athletic no perdonó: un rebote dejó solo a Berenguer, quien puso el primero en el marcador tras batir a Dmitrovic (1-0).

Sin embargo, la primera mitad aún deparaba más emociones en los instantes finales. Tras un defectuoso despeje en defensa del Athletic a un servicio lateral, Carlos Romero se inventó un auténtico golazo para poner las tablas en el electrónico con un remate desde la frontal, totalmente imparable para Unai Simón (1-1).

Golpe perico

Tras el paso por los vestuarios, el equipo de Ernesto Valverde salió decidido a buscar la portería contraria. Pero la fe y el corazón de Tyrhys Dolan le sirvieron al Espanyol para adelantarse en el partido. El extremo inglés le ganó la partida a Adama Boiro, recuperó el balón y puso un magnífico centro que Pere Milla envió al fondo de la red sin oposición (1-2)

Este tanto sentó de maravilla al Espanyol, que incluso volvió a tener una buena oportunidad en los minutos posteriores con un cabezazo de Cabrera. También probó fortuna Jofre, que había entrado por un Pere Milla lesionado en la acción del gol, pero su disparo se marchó desviado por muy poco. Tenía el partido en su territorio el conjunto perico.

Pasaban los minutos y el Athletic inclinaba el juego hacia la portería de Dmitrovic. Pese a la insistencia de los locales, el equipo blanquiazul sabía aplicar el manual de resistencia para frenar las continuas intentonas de los 'leones'. Refrescó Manolo González el equipo con un triple cambio en los minutos finales, y le resultó totalmente efectivo para sumar una nueva victoria.