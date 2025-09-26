Víctor Sánchez: "Si hablamos hace dos años de Míchel y Manolo... de uno te hablaba maravillas y del otro que era un desconocido"

Víctor Sánchez Mata (Rubí, 1987) continúa labrando su camino como entrenador. Debutó con el primer equipo del Barça de la mano de Frank Rijkaard, pero quien realmente caló hondo en su fútbol fue un Pep Guardiola que confió en su talento. Y defendió durante gran parte de su carrera - ocho temporadas - el escudo de un Espanyol que llegó a capitanear. Tras una salida injusta en 2020 con el descenso a Segunda, probó una - breve - aventura en Australia y se sacó una espinita en Girona, contribuyendo con el regreso a Primera. Colgó las botas en 2023 y, fon la Licencia UEFA B&A en su mano, se aventuró en los banquillos en el Juvenil A del Sant Cugat que, tras un curso excepcional, cumplió su objetivo de ascender a División de Honor.

Víctor, que vive unos días convulsos con su participación en la Maratón de Berlín del pasado domingo 21 de septiembre y su posterior viaje - pospuesto por la fuerte lluvia vivida el pasado domingo en Barcelona - a Madrid para atender a la Escuela de Entrenadores con motivo del Diploma UEFA PRO, atiende a SPORT para analizar el momento de ambos conjuntos.

Víctor Sánchez dirige a los suyos en el Jaume Tubau durante el Sant Cugat-FC Barcelona B

En Girona se viven unas semanas complicadas. ¿Cómo estás viendo al que fuese tu último club?

Vienen de hacer una temporada, el año pasado no, el anterior, muy buena. La temporada pasada fue complicada por la Champions y porque se te van los mejores jugadores. Este año también han vuelto a cambiar jugadores y se tienen que acoplar todos. Va ser a ser difícil que en un periodo de tiempo corto le den la vuelta a la situación. Sí que es verdad que con paciencia yo creo que Míchel sí que le puede dar la vuelta a la situación y hacer que el equipo juegue como él quiere.

Míchel es fiel a su idea.

Lo he dicho siempre, Míchel es un entrenador que trabaja muy bien el equipo, pero es verdad que para lo que él quiere llevar a cabo necesita la confianza del grupo. Cuando este grupo no tiene confianza, no en el entrenador, sino en la forma en la que quiere jugar o salir desde atrás con el balón, al final es muy complicado que se haga bien. Eso tiene unos riesgos y lo que le ha pasado muchas veces es que en una jugada saliendo desde atrás donde pierdes el balón, te hacen daño muy fácil. Entonces, los equipos que juegan contra el Girona ya saben que si les aprietan bien arriba y consiguen robar el balón, les harán daño.

Víctor Sánchez, en su presentación en Montilivi

Pesa la ausencia de Aleix Garcia...

Una cosa básica para este Girona son los centrales y el pivote defensivo. Son la gente que más necesitas en esa zona 1 para sacar el balón y que es la seña de identidad de este Girona de Míchel. Cuando generaba superioridad atrás y conseguía superar líneas, era un equipo mucho más vertical, al que era muy difícil meterle mano. Ahora le está costando mucho sobre todo porque no tienen a ese pivote defensivo.

¿Has podido hablar con algún integrante de la plantilla?

La verdad es que no he hablado con nadie las últimas semanas porque tampoco he parado. Sí que hablé con Cristhian [Stuani] hace no mucho y sí que ya habían empezado las derrotas y me decía que tenían que darle la vuelta a la situación, que confiaban en que podían dársela. En esto del fútbol, ya sabes, cuando empiezas una mala dinámica siempre es complicado.

Víctor Sánchez felicita a Stuani tras lograr éste su segundo gol

En Cornellà se vive en un estado de felicidad permanente.

Lo que me hacen ver Espanyol y Girona es que el fútbol es muy cíclico. Si hablamos hace dos años del entrenador que era Michel y del entrenador que era Manolo, pues quizá de Michel te hablaba maravillas y Manolo pues era prácticamente un desconocido antes de coger el equipo y subirlo a Primera División. Cuando te plantas con un partido como el Girona-Espanyol te das cuenta de que los jugadores necesitan creer en lo que hacen, y creo que el Espanyol lo ha conseguido. Manolo es un entrenador que los contagia de esa ilusión, de esa forma de jugar, de ese sacrificio, de ese no dar un balón por perdido. Contra el Valencia me pareció un equipo, sobre todo con alma, un equipo que iba perdiendo y sabía que iba a empatar o sabía que si no empataba iba a ser porque iba a fallar en el último tercio. Y me alegro mucho.

El mercado del Espanyol fue excepcional.

Son fichajes a coste cero, o por poco dinero. Y has vuelto a traer jugadores como Urko, Carlos Romero o Roberto, porque el año pasado estuvieron cómodos y se sintieron parte de un proyecto. ¿Por qué vuelven? Porque se identifican con la idea de Manolo y con el club. Estoy muy contento con el grupo que ha hecho el Espanyol y creo que va a ser un equipo que va a estar, no te digo arriba porque es difícil en esta liga, pero sí en posiciones cómodas de la tabla.

El centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta y el centrocampista del Espanyol Víctor Sánchez

Sus dinámicas son opuestas. Pero en un derbi puede pasar cualquier cosa, ¿verdad?

Si el Girona hace un muy buen partido pues lógicamente puede ganar al Espanyol, igual que si sucede al revés. Lo que veo ahora es que el Girona es un equipo con muchos más miedos, más desconfianza y que no sabes hacia dónde va a ir. En cambio el Espanyol es un equipo, hoy en día, mucho más hecho, que tiene las cosas mucho más claras y que sabes que te va a competir del minuto uno al noventa, independientemente del resultado.