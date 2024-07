Víctor Ruiz se despide del Espanyol

El Espanyol comunicó hace unos días que Víctor Ruiz, junto a otros de sus compañeros, no seguirían en las filas del equipo blanquiazul en la nueva temporada en Primera División. Tras ello, el central ha querido comparecer en sus redes sociales para despedirse de la que ha sido su afición en dos etapas distintas. En la primera se fue en el mejor momento de su carrera, y en la segunda se ha ido siendo menos importante, pero dejando al equipo en Primera.

Víctor Ruiz regresó al Espanyol la temporada pasada para ayudar al conjunto blanquiazul en Segunda y lo ha hecho disputando 16 partidos. Ha tenido por delante a Cabrera, Calero y Sergi Gómez.

Esta es la carta que ha dejado el jugador en redes sociales:

"Pericos y pericas, hoy por segunda vez me toca despedirme de vosotros. La primera vez fue en una rueda de prensa en enero de 2011, hoy escribo esta carta que me será mucho más fácil que aquel día. El que me conoce sabe que no soy mucho de estetipo de cosas, pero esta vez, por primera vez en micarrera, después de muchos años, siento que debohacerlo.

El Espanyol ha sido fundamental en mi vida en todos los aspectos. Es de bien nacido ser agradecido, y hoy me toca a mí dar gracias eternas por tener la oportunidad de volver a jugar con mi camiseta. No sé qué pasará conmigo a corto plazo, pero revivirla experiencia en Cornella y en Sant Adriá seguramente no encontrará un final mejor.

Hay pocas cosas que llenen más que la satisfacción del deber cumplido. Y nosotros lo hemos conseguido. Espero que este año sirva de aprendizaje a todos los niveles para valorar quiénes somos.

Quiero agradecer a todos los trabajadores del club que nos hacen el día a día muy fácil. A los tres entrenadores y sus staffs, cuerpo médico, utilleros, y todo aquel que haya colaborado a lo largo del año con nosotros, vosotros, mis compañeros. Muchas gracias por esta temporada sufrida pero inolvidable.

Y por último, a todos aquellos que vais al estadio y acompañáis al equipo en los desplazamientos. Aquellos que priorizáis el club por encima de cualquier cosa. No dejéis nunca de animar. Un saludo de uno de los vuestros"