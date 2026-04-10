El vestuario del Espanyol confía en darle la puntilla al Barça: "Su 0-2 en Champions es positivo"

El RCD Espanyol vive una extraña situación en LaLiga. Sin victorias en lo que llevamos de año (son ya 13 partidos), los blanquiazules definieron como positivo el último empate cosechado ante el Real Betis. En La Cartuja se vieron brotes verdes como la portería a cero que tantos puntos le dio al equipo en la primera vuelta. Y si a ello le añadimos el resultado del Barça en la Champions... el vestuario perico es todavía más optimista de cara al derbi.

El cuadro perico debe centrarse en su propio trabajo y no pensar en los resultados del rival, así se lo dejó claro Manolo González a la plantilla, según palabras del capitán Pol Lozano, pero es inevitable que se respire algo más de ilusión y ganas tras la derrota que sufrió el FC Barcelona el pasado miércoles, cuando cayó contra todo pronóstico en la ida de los cuartos de Champions y con un resultado (0-2) muy difícil de voltear frente a un equipo como el Atlético del Cholo Simeone.

Por ello confía más que nunca el vestuario perico. La suma de las buenas sensaciones en las últimas jornadas (pese a no traducirse en victoria) y la decepción azulgrana en Europa genera un clima de optimismo que el propio Ramon Terrats plasmó en una entrevista concedida a SPORT.

"Un mayor esfuerzo físico y mental"

El mediapunta del Espanyol, socio desde el día que nació, dejó claro en declaraciones a este medio que, en clave blanquiazul, "era mejor que el Barça llegase al partido de vuelta en el Metropolitano con una desventaja".

Terrats, que pelea por un hueco en el once titular este sábado en el Camp Nou, aseguró sobre el eterno rival que el hecho de caer en la ida de la Liga de Campeones y verse obligados a remontar el próximo martes (tres días después del derbi) en el Metropolitano "les supone un mayor esfuerzo físico y mental".

Ramon Terrats, durante la entrevista con SPORT en la Dani Jarque / Dani Barbeito

Teniendo LaLiga a tiro con el Real Madrid a siete puntos de distancia, es inevitable pensar que el FC Barcelona estará con la mente puesta en la vuelta de los cuartos de Champions: "El 0-2 hace que, obviamente, estén más centrados en el partido de la semana que viene que en el nuestro. Considero que sí, que el resultado del miércoles es positivo para el Espanyol".

Era mejor que el Barça llegase al partido de vuelta en el Metropolitano con una desventaja, les supone un mayor esfuerzo físico y mental y que obviamente estén más centrados en el partido de la semana que viene que en el nuestro Ramon Terrats — Jugador del RCD Espanyol

Pero tiene claro la plantilla perica que incluso en situaciones así resulta complicadísimo ganarle a un rival de la talla del Barça, puesto que, aunque Hansi Flick tire de rotaciones y dé descanso a los teóricos titulares que buscarán la remontada el martes, la plantilla azulgrana es muy superior: "Eso (que ellos piensen en el Atlético) no significa lógicamente que quien vaya a jugar no lo vaya a hacer bien, porque el nivel de su plantilla es muy alto".

Y da las claves Ramon Terrats para que el Espanyol pueda sacar un resultado positivo del derbi. "No nos queda otra a nosotros que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión para poder ganar", apunta el centrocampista, que también lanza un aviso: "Si fallas o tienes errores puntuales, ellos no perdonan y hacen gol en cualquier situación".

Del 'Delapeñazo' al 'Tamudazo'

La última victoria del Espanyol en el Camp Nou, que además es la última en LaLiga, se remonta al 2009, hace ya 17 años, con aquel doblete de Iván de la Peña frente al Barça de Pep Guardiola líder y con el Espanyol colista y en una dinámica preocupante. Una situación parecida a la actual, no lógicamente en cuanto a posición clasificatoria sino en cuanto a racha de resultados.

Pero mirando de reojo al pasado, Terrats ve posible otro 'Delapeñazo' este sábado: "Ojalá, ¿no? Claro que lo veo posible, siempre lo he visto posible, lo vi en el partido de ida y lo veo en el partido de vuelta. Si vamos con la mentalidad de que no vamos a poder ganar o de que somos peores, no vamos a ganar. Hay que ir con la suficiente confianza de saber que si hacemos las cosas bien y hacemos el partido que queremos hacer, podemos ganar perfectamente".

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Y del 'Delapeñazo' al 'Tamudazo'. Terrats sueña con ser protagonista en el Camp Nou, lo que sería un "boom" para él y para el Espanyol: "¿Si me imagino mi propio 'Tamudazo'? Sí, a ver, son cosas que sueñas, el poder meter un gol en el Camp Nou y, si encima puede venir con la victoria, sería increíble".