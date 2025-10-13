'Los Valores de La21', de la revolución de las botas negras al saludo a la estatua de Dani Jarque

La cantera del RCD Espanyol es y ha sido siempre una de las más prolíficas del fútbol nacional. El club blanquiazul no se entiende sin la Dani Jarque, que ha ido nutriendo año tras año al primer equipo de futbolistas que han permitido dar un salto de calidad extra en las épocas doradas y salvar los muebles en los momentos más oscuros de la entidad. Prueba de ello es el funcionamiento del modelo de cantera en la actualidad. Más allá de los resultados de los equipos del fútbol base, la primera plantilla cuenta con hasta 10 canteranos, lo que supone un 40% del total, y hasta ocho cedidos con los que se cuenta de cara a la próxima temporada.

Pero ‘La21’ no solo se centra en llevar a los jugadores a lo más alto, sino también en formar a los canteranos en una serie de valores que les identifiquen con el sello perico y que representen la filosofía del Espanyol a lo largo de toda su carrera deportiva. “No formamos jugadores, formamos personas”, asegura el club.

Formar personas, no solo futbolistas

En ese sentido, la entidad impulsó la temporada pasada el proyecto ‘Los Valores de La21’ ('Els Valors de La21' en catalán), diseñado por Fran Garagarza con el objetivo de evaluar a los jugadores y entrenadores, no solo deportivamente sino también a nivel humano. Era uno de los grandes retos del director deportivo dentro del plan estratégico que ha ido instaurando desde su llegada al club blanquiazul, reforzando los seis valores clave que definen al Espanyol como entidad de 125 años de historia: respeto, compromiso, humildad, pertenencia, resiliencia y solidaridad.

La finalidad no es otra que seguir dotando de identidad a la Dani Jarque y formar futbolistas que tengan un claro sello blanquiazul, lleguen o no al primer equipo, y que lo luzcan en el futuro, sigan formando parte o no del Espanyol. “Estos valores son la respuesta a una pregunta esencial: ¿Qué queda cuando no juegas, cuando no asciendes, cuando se acaba el fútbol? Queda la persona y queda lo que has construido como ser humano”, aseguró Garagarza el pasado mes de mayo, cuando se galardonó a los once campeones en valores de la cantera perica en el curso 24/25.

El programa ‘Los Valores de La21’, que nace de la mano del propio Fran Garagarza, se ha ido estableciendo poco a poco desde su aterrizaje en la dirección deportiva y ya funcionó a pleno rendimiento la pasada temporada. El responsable y coordinador del proyecto, Michael Paule-Carres, atiende a SPORT para analizar sus puntos clave y explicar por qué nace y cuál es el objetivo.

La Dani Jarque y el biosustrato

Para definirlo, utiliza Michael una metáfora sobre la importancia de incidir en los valores desde la base, desde las categorías más inferiores: “El proyecto viene de la dirección deportiva, de la necesidad de formar seres humanos y no solo enfocarnos en el lado deportivo. Cuando hay más atención al biosustrato del jardín, las plantas florecerán mucho más fuertes, ricas y fieles a quiénes somos. Es una idea de sostenibilidad del ser humano, sabiendo que cuando hay una serie de rasgos que han dado frutos en el pasado, significa que hay más posibilidades de que ayuden en el futuro a los chicos en el crecimiento dentro de la casa”.

El Benjamín S10 celebra su goleada 1-8 en el derbi ante el Barça, todos con botas negras / RCD ESPANYOL

“Se trata de una reflexión de cómo queremos ser. De lo que define al club. Si solo nos enfocamos en cómo realizar un desmarque o cómo finalizar y luego los chicos no tienen el bagaje psicológico o personal de afrontar situaciones de dificultad, será mucho más difícil facilitar esa adaptación al fútbol de alta eficiencia”, añade el coordinador del proyecto, que asegura que los valores mencionados vienen acorde “a la historia de los 125 años de existencia y triunfos del Espanyol”.

La famosa regla de las botas negras

Una de las normas más sonadas que forma parte del plan y que se hizo viral el curso pasado es el uso obligatorio de botas negras por parte de todos los integrantes de los equipos blanquiazules del fútbol base. “Está enmarcada dentro del valor de solidaridad, de ir todos juntos. Al final, puede haber botas negras muy caras o botas rosas muy baratas. Pero tiene más que ver con el compromiso de ir todos juntos y no centrarlo todo en qué marca de bota llevo. Igual que todos llevamos una misma camiseta, ¿por qué no las mismas botas? Hay que mostrar la sensación de ir todos a una”, explica Michael Paule-Carres.

El Espanyol, presente en LaLiga FC Futures de este mes de octubre / LaLiga

Pese a ser la regla más sonada -aplicada también en la recién finalizada LaLiga FC Futures en Orlando-, no es la única que permite evaluar semanalmente a los canteranos pericos. Dentro de sus obligaciones como representantes del club se encuentran acciones relacionadas con lo deportivo, pero también con lo extradeportivo.

Dentro del terreno de juego, los jugadores tienen como obligación celebrar los goles todos juntos, mostrar respeto hacia el rival (ayudarle en caso de lesión, no celebrar los goles en su cara...), hacia los compañeros y hacia los entrenadores, la necesidad de saludar a los padres al terminar un partido y tener un buen trato con los árbitros.

El saludo a Jarque y las instalaciones

Pero el proyecto ‘Los Valores de La21’ no solo enfatiza en acciones sobre el verde, sino también en las instalaciones y fuera del ámbito deportivo. La norma más curiosa y de más simbolismo es sin duda la de tocar (a modo de saludo) la estatua de Dani Jarque cada vez que se accede a la ciudad deportiva de Sant Adrià.

La estatua de Dani Jarque en la ciudad deportiva del Espanyol / RCD ESPANYOL

“Simboliza una prueba de pertenencia, de saber que eso es una tradición nada más entrar a la CE Dani Jarque. Ya viene de antes, ya existía, de hecho si miras el dedo de Dani Jarque está más gastado que el resto de la estatua, pero ahora la idea es formalizarlo o reconocer el hecho de generar un vínculo y ese sentido de pertenencia”, detalla Michael.

Con respecto a las instalaciones, los canteranos están obligados a mantener la limpieza de los espacios utilizados y de las zonas comunes, así como hacer un buen uso de lugares como por ejemplo el vestuario o la zona de banquillos. Aquí se encajarían normas como no lanzar la ropa sucia al suelo, ayudar a los utilleros, recoger el vestuario antes de marcharse…

El uso responsable de los móviles

Finalmente, el uso de la tecnología y sobre todo de las redes sociales también se encuentra dentro de la evaluación de los canteranos. Los teléfonos móviles deben ser guardados en cajas o taquillas mientras estén en las instalaciones y, fuera de ellas, los miembros de La21 deben hacer uso responsable de las redes sociales en cuanto a publicaciones o comentarios y respuestas, siendo fieles al club al que representan.

El 21, presente en el brazalete de los capitanes del Espanyol / RCD ESPANYOL

Eso sí, pese a que el programa ‘Los Valores de La21’ se aplica desde Prebenjamín hasta Juvenil A, las normas no son, evidentemente, las mismas para una categoría que para otra, aunque Michael Paule-Carres explica que “no hay diferencias en cuanto a normativa pero sí en cuanto a evaluación”. “Por ejemplo en el Juvenil A no es obligatorio llevar las botas negras, hay diferencias en la evaluación a nivel de herramientas, de saber en qué punto del ‘viaje’ se encuentra cada jugador, en el nivel de hábitos desde la base, ya que poco a poco los jugadores tienen más identidad personal”, apunta el responsable del programa.

La evaluación

Pero ¿cómo se evalúa realmente el comportamiento de los canteranos? Michael desvela que los entrenadores son clave, pero que hay varias fuentes de información: “Hay comunicación semanal desde el cuerpo técnico. Me dan una puntuación y una justificación y, a partir de ahí, si hay modificaciones que deban realizarse -hay muchos ojos y mucha fuente de información- también se tienen en cuenta. Pero lo primordial es la puntuación y evaluación del entrenador. Tenemos en cuenta todos los factores y toda la información posible para evaluar con una nota del 1 al 5”.

En el caso de que haya aspectos que se incumplan en la forma de actuar, desde el club deben "dar un toque de atención”, tal y como afirma Michael, aunque SPORT puede confirmar la existencia de casos en los que el Espanyol ha decidido desprenderse de futbolistas que no cumplían con los valores de la Dani Jarque.